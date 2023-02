Unión por el Perú se encuentra recolectando firmas para presentar una moción de vacancia presidencial. | Fuente: Andina

La bancada congresal de Unión por el Perú se encuentra recolectando firmas para presentar una moción de vacancia presidencial contra Martin Vizcarra. Así lo confirmo el parlamentario de dicha agrupación, Javier Mendoza.

El congresista expresó que el motivo por el cual lo están presentando es por las recientes declaraciones que han brindado los aspirantes a colaboradores eficaces en la investigación que se le realiza al mandatario.

"Confirmo que estamos planteando una moción de vacancia contra Martín Vizcarra porque es insostenible su Gobierno", afirmó a RPP Noticias.

"No vamos a ser cómplices en absoluto de la corrupción que existe en el Gobierno central y de los antecedentes que se le cuestiona por coimas que ha recibido cuando fue gobernador regional", agregó.

Durante una entrevista realizada ese lunes, Vizcarra Cornejo respondió que "seguramente vendrán más" vacancias presidenciales tras el fallido intento de la primera.

"Hay fuerzas oscuras que (dicen que) tienes que bajar la cabeza y no señores, yo no voy a bajarla. Yo estoy aquí, con la frente en alto y dando la cara hasta el último día. No voy a bajar la cabeza", dijo durante su entrevista a Radio Santa Rosa.

“Yo estoy seguro que va a salir pronto a la luz, con periodistas acuciosos y objetivos, (información de) las reuniones previas que se tuvieron en el sótano del Congreso para organizar este intento de vacancia exprés”, agregó.

