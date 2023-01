Gilbert Violeta se pronunció tras el Mensaje a la Nación del presidente Vizcarra. | Fuente: Foto: Presidencia

El congresista Gilbert Violeta (bancada Contigo) señaló que la cuestión de confianza anunciada por el presidente Martín Vizcarra para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional "será materia de otro proceso parlamentario conforme a la Constitución".

A través de su cuenta de Twitter, dijo que el reciente Mensaje a la Nación demuestra que el presidente Martín Vizcarra "asimiló que el adelanto de elecciones pasó a la historia". "Bienvenida su nueva propuesta para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. "Su discusión y deliberación será materia de otro proceso parlamentario", dijo.

El presidente Martín Vizcarra anunció que el Gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Este pronunciamiento se da luego de que la Comisión de Constitución archivara el proyecto de adelanto de elecciones.

"Para mi Gobierno es prioritario cumplir con los estándares constitucionales que garanticen la plena independencia y autonomía de una institución de tanta importancia como es el Tribunal Constitucional. Los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado, a ese pasado vergonzoso donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para copar las instituciones, en desmedro de los intereses de las grandes mayorías. Las instituciones democráticas están para servir a todos los peruanos y no para que unos pocos se sirvan de ellas. Están para garantizar la justicia y no la impunidad", señaló.

En la primera parte de su discurso, el jefe de Estado acusó a "la mayoría política y sus aliados" de elaborar "de manera apresurada" un predictamen para archivar el proyecto de adelanto de elecciones, sin realizar "un debate real". Asimismo, señaló que a esto se suma el intento "de querer tomar el Tribunal Constitucional".

"Con increíble celeridad propusieron a sus candidatos en media hora, sin reparar que algunos tienen vínculos con personajes investigados por corrupción y pretenden elegirlos el lunes en un proceso cuestionado (…) Es claro que está en peligro la democracia de nuestro país a partir de acciones de copamiento de instituciones por parte de una mayoría congresal", dijo.

El jefe de Estado señaló que el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional debe ser "plural, público y transparente". En ese sentido, destacó la importancia de que el Congreso garantice "que los candidatos cumplan con los requisitos de idoneidad para el cargo y que el proceso sea legal y legítimo".

Te sugerimos leer