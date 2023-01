Martín Vizcarra no se presentó en sesión de subcomisión de Acusaciones Constitucionales. | Fuente: Foto: Archivo Presidencia

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizó esta mañana la audiencia de la Denuncia Constitucional 290 presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma contra el expresidente Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones; sin embargo, el exmandatario no acudió luego de que, horas antes, adujera, por medio de su abogado, una incorrecta citación a este subgrupo de trabajo.

En la sesión de este sábado, el presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, informó que, horas antes de la sesión, recibió un correo electrónico enviado por el abogado de Martín Vizcarra en el que advertía la nulidad de la reprogramación de su citación al no haber cumplido con el procedimiento establecido.

"En la sesión de la subcomisión del 19 de marzo se tramitó mi pedido de reprogramación y no me consignaron el resultado del mismo, esto afecta mi derecho a defensa y pido que la subcomisión se defina y me cite formalmente, pues se hizo una reprogramación con solo 14 horas de antelación y siendo el sábado un día que no es hábil", señala el documento.

Martín Vizcarra no acudió a sesión del viernes

Martín Vizcarra tampoco había acudido a la sesión del pasado viernes al alegar que fue convocado con antelación por la Fiscalía. Ante esto, la subcomisión aprobó por mayoría postergar por 24 horas la audiencia en lugar de que la sesión sea reprogramada en un plazo de tres días hábiles.

Entre los argumentos que se escucharon (entre ellos de los congresistas Carlos Almerí, Martha Chávez y Carlos Mesías) para no aceptar la solicitud de reprogramación estaría el interés del denunciado, a través de “maniobras y leguyeladas”, de dilatar el procedimiento de acusación constitucional.

"A título personal, debo manifestar que llama poderosamente la atención que el documento presentado esta madrugada se sustente en una notificación que se hubiera tomado conocimiento con anterioridad", indicó por su parte Pérez Ochoa.

Vizcarra denunciado por la excongresista Yeni Vilcatoma

Cabe indicar que la Denuncia Constitucional 290 fue presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma contra Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por supuesta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú.

Según la denuncia, se le imputa a Martín Vizcarra "no haber renunciado a los cargos de miembro del directorio y gerente de operaciones de su empresa C y M Vizcarra SAC, ya que intervino como director y gerente de operaciones de su empresa privada e incurrió así en infracción constitucional al transgredir el artículo 126 de la Constitución al haber ejercido dichos cargos inclusive desde que fue gobernador regional de Moquegua, vicepresidente del Perú, embajador de Perú en Canadá, y los primeros meses que ejerció las funciones de presidente constitucional de la Republica".

Además, por "haber favorecido los intereses económicos de la empresa Obrainsa, los mismos que se han traducido en la adjudicación de una serie de obras (construcción de puentes), así como la construcción de kilómetros de carretera. Su empresa C y M Vizcarra formó parte del Consorcio Colca junto a la empresa Obrainsa, por lo que incurrió en infracción a la Constitución al transgredir el artículo 126".

