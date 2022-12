El Presidente de la República Martín Vizcarra junto a miembros del gabinete ministerial brinda conferencia de prensa. | Fuente: Presidencia Perú | Fotógrafo:

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió al Congreso complementario, electo tras la disolución del anterior. Dijo que los congresistas actuales cuando eran candidatos “manifestaron que iban a corregir lo que el Congreso anterior hizo mal”. En ese sentido, expresó que como ciudadano estará atento a las decisiones que adopten los parlamentarios sobre la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y la reforma para impedir la postulación de candidatos con sentencia en primera instancia.

“Vamos a ver qué bancadas tienen, en este mes, para corregir lo que no hizo el anterior Congreso. Vamos a ver. Vamos a estar atentos si con su accionar ratifican lo que dijeron en las elecciones. Vamos a ver quién vota a favor de evitar que puedan postular personas sentenciadas en primera instancia, y quiénes se harán los locos y quizás no vayan ese día, o no estén en presentes en la votación. Vamos a estar atentos, como ciudadano digo. Como Ejecutivo, el respeto a la independencia de poderes, el respeto a la institucionalidad”, dijo en conferencia de prensa.

“Vamos a ver quién se abstiene. Hay veces cuando no se quiere asumir una responsabilidad: ‘No estoy a favor ni en contra. Me abstengo’. No. Aquí hay que tomar posición. ‘¿Está de acuerdo o no congresista de que sentenciados en primera instancia postulen como autoridad?’ Si está de acuerdo diga que sí y si no, sea claro en decirlo. Para eso se cambió el Congreso anterior, porque no estaba actuando en función de lo que mayoría demandaba de sus autoridades. Por eso, al colisionar con el Ejecutivo en dos oportunidades se configuró la causal que permitió el cierre constitucional del Congreso. Este nuevo Congreso tiene que actuar corrigiendo los errores del anterior porque eso esperamos todos los ciudadanos”, añadió.

El proyecto que propone impedir que personas condenadas en primera instancia por delito doloso postulen a cargos de elección popular está pendiente de que pueda concretarse para las elecciones del 2021. Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere de una segunda aprobación en la vigente legislatura del Congreso. Para que sea de aplicación inmediata, esta reforma debe ser aprobada hasta el 28 de setiembre de 2020.

El mandatario hizo esta reflexión luego de haber sido consultado si creía que el ‘remedio fue peor que la enfermedad’ al disolver el anterior Congreso y elegirse al actual, que tiene una actuación cuestionada actualmente.

“La decisión que tomé como una potestad, una prerrogativa como presidente de disolver constitucionalmente el Congreso anterior, luego de denegar la confianza por segunda vez a un gabinete, tenía una justificación muy clara y respaldada por la mayoría de la población”, dijo.

“Recuérdese, estábamos próximos a una elección del Tribunal Constitucional de manera precipitada y sin buscar a los mejores candidatos para ocupar un cargo importante. ¿Íbamos a dejar, como autoridades, que elijan- a quiénes tienen que interpretar la Constitución -de una manera antojadiza, precipitada?”, añadió.

