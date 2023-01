Gino Costa señaló estar sorprendido por las disposiciones que adoptó la Fiscalía para las detenciones del excírculo personal del Jefe de Estado por el caso 'Richard Swing'. | Fuente: Andina

El congresista del Partido Morado Gino Costa consideró que los contratos del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, con el Ministerio de Cultura no reviste gravedad por los montos en relación a la figura presidencial.

Sin embargo, en entrevista con el diario Perú21, el parlamentario destacó el papel de una Fiscalía "empoderada" y señaló que habrá que ver qué arrojan las investigaciones en relación a este caso que involucra al Poder Ejecutivo.

"Los hechos no envuelven la gravedad que han involucrado a otros presidentes que están en proceso de extradición o arresto domiciliario. Me da la impresión de que un contrato con Richard Swing no reviste gravedad por los montos señalados. Pero, como se ha negado que el presidente tenga que ver con esa contratación, se está investigando", dijo.

Gino Costa señaló estar sorprendido por las disposiciones que adoptó la Fiscalía para las detenciones de las personas que integraron el círculo cercano al Jefe de Estado. Aunque, sostuvo, entiende que las investigaciones están dentro del marco de la ley.

El legislador indicó que el presidente Martín Vizcarra tendrá que enfrentar varias investigaciones en el futuro, pero deseó que no siga el camino de anteriores gobernantes que han terminado con graves problemas judiciales.

"Hay que confiar en que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones impecables y que no estén sesgadas", sostuvo.

NUESTROS PODCASTS'Espacio vital': En este programa, el Dr. Elmer Huerta dio cuenta de un estudio, que duró 8 semanas, el cual comprobó que la hidroxicloroquina funcionaba como un placebo en pacientes hospitalizados por coronavirus.

Te sugerimos leer