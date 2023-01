Martín Vizcarra | Fuente: RPP

El congresista Miguel Elías (Fuerza Popular) confirmó este viernes la veracidad del chat fujimorista, difundido en redes sociales, donde se habla de una vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, señaló que todo esto formaba parte de una broma.

En enlace telefónico con RPP Edición Mañana, el legislador precisó que el mencionado chat fue creado por la vocera de Milagros Salazar para hablar no solo de política, sino también de expresiones "jocosas".

"Y termino (en la conversación) con una sorna, con una burla, con algo que a mí me pareció poco relevante cuando puse 'con la misma asistencia', esa palabrita 'con la misma asistencia' se usa en el Congreso cuando se exonera de segunda votación (...) en una sorna quise poner eso y no tuve ninguna reacción dentro de mis compañeros, nadie le tomó importancia a esa parte", aclaró.

En el chat, denominado “BK FP 2019_2020” y conformado solo por 47 de los 54 congresistas de Fuerza Popular, se hablaba del archivo del proyecto de adelanto de elecciones al 2020, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y una votación por la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Esto último planteado por Miguel Elías.

"Hoy estaremos más unidos que nunca (…) por la institucionalidad del Congreso tendremos los votos. El lunes disciplinadamente votaremos por el TC y con la misma asistencia, la vacancia", escribió Elías.

Miguel Elías lamentó la difusión del chat privado de Fuerza Popular y precisó que ya se retiró de esta conversación. | Fuente: RPP

"No me salió bien el chiste"

Miguel Elías insistió que su expresión en el chat fue algo "coloquial" y en "son de broma", ya que no tuvo más respuesta que la de Tamar Arimborgo, quien solo adelantaba un archivo del adelanto de elecciones. El parlamentario también resaltó que se encuentra en desacuerdo con una eventual vacancia contra Vizcarra y que a raíz de esta filtración decidió retirarse de la citada conversación de WhatsApp.

"Yo no soy sarcástico, me sale mal el sarcasmo, quise poner esa partecita como sarcasmo pero ni eco tuvo" (...) "no me salió bien el chiste, es más me ha perjudicado el chiste", indicó.

"Ha habido mala intención"

El legislador de Fuerza Popular aprovechó para denunciar una "mala intención de un colega" fujimorista que filtró el pantallazo del "chat privado". Agregó que lo expresado en el citado chat no tiene relación con lo que bancada ha marcado como posición en el Congreso.

"Es un tema muy delicado que tenemos que tratar en bancada porque estas cosas no debeía volver a suceder. Es un chat privado y uno de los 47 ha tenido que filtrar este contenido", manifestó.

Te sugerimos leer