Enrique Fernández Chacón recibió las credenciales de congresista. | Fuente: Foto: Andina

El congresista del Frente Amplio Enrique Fernández cuestionó a la legisladora Martha Chávez por negarse a tomar una foto oficial con el presidente Martín Vizcarra durante la entrega de credenciales a los legisladores electos que realizó esta mañana el Jurado Nacional de Elecciones.

"Es una estupidez. Es tonto, no tiene sentido", dijo. Al ser consultado por la crítica de Chávez al jefe de Estado por no acudir al sur del país para atender las emergencias causadas por las intensas lluvias, el legislador respondió: "Que vaya ella, pues".

Al término de la ceremonia, Chávez Cossío justificó su decisión y negó que sea un desplante el no haberse tomado una foto con el mandatario. En ese sentido, insistió en que el jefe de Estado "perdió cuatro o tres preciosas horas en lugar de ir al sur" para supervisar las labores del Estado.

"Si el señor no se reconoce a sí mismo como jefe de Estado ni como jefe de gobierno, pues hay que decirle. Yo le he dado la mano y le he dicho: ‘señor lo esperan en el sur. Fotito no me voy a tomar porque la damisela no está para tafetanes’. No me respondió nada", comentó.

En otro momento, Fernández Chacón consideró que es "tonto" que el legislador Édgar Alarcón pretenda presidir la Comisión de Fiscalización pese a que tiene una denuncia por el caso 'Los temerarios del crímen'. "No puede ser juez y parte, a él lo vamos a pasar por esa comisión", señaló.

