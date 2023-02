El presidente Martín Vizcarra acudió junto a su abogado al Congreso para ejercer su derecho a la defensa. | Fuente: Congreso de la República

El pleno del Congreso aprobó esta noche la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, por la causal de permanente incapacidad moral.

Tras la culminación de un amplio debate y exposición de los puntos de vista de los voceros y miembros de las distintas bancadas del Congreso, votaron a favor del pedido de destitución 105 legisladores, 19 lo hicieron en contra y 4 en abstención.

Esta segunda moción de vacancia presencial fue impulsada por la bancada de Unión por el Perú (UPP) y otros legisladores, luego de que aspirantes a colaboradores eficaces revelaran ante la Fiscalía que Martín Vizcarra habría recibido coimas cuando ejerció como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) por los proyectos de la irrigación Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua.

LA DEFENSA DEL MANDATARIO

El jefe del Estado llegó poco después de las 10 a.m. al hemiciclo del Parlamento junto a su abogado para ejercer su derecho a la defensa. En su intervención, aclaró que, de momento, solo ha sido citado por la Fiscalía en una etapa preliminar de la investigación por presuntos pagos irregulares en la licitación de las dos obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua.

No obstante, sostuvo que "no existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno". "Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis", dijo Vizcarra.

El jefe del Estado también se refirió al hecho de que de momento hay dos investigaciones fiscales abiertas en su contra por el mismo caso. En esa línea, indicó que como ciudadano tiene derecho "a no ser juzgado por los mismos hechos" porque "si dos fiscalías me investigan de manera simultánea se puede terminar viciando el proceso". "Quiero demostrar la falsedad de las acusaciones en una investigación imparcial. Demostraré de manera fehaciente mi inocencia", expresó.

Martín Vizcarra recordó que también hay un número de congresistas investigados por presunta corrupción y que podrían estar haciendo uso de la vacancia presidencial para ocultar sus propias pesquisas por "intereses personales". "(La presunta incapacidad moral) no puede ser usada como espada de Damocles, sin corroborar, la democracia no puede estar en amenaza permanente", remarcó.

SUS CRÍTICOS

En medio del debate, el vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, dijo que el mandatario mintió frente a las imputaciones en su contra y que eso afecta la institucionalidad.

"Hoy tenemos que corregir la historia, quedó al descubierto que su gobierno es fruto de la mentira, de la conspiración, del engaño y de la traición", mencionó.

Meléndez Celis sostuvo que el pueblo peruano no eligió a Vizcarra como jefe del Estado, pero que él para llegar al poder "no le importó traicionar" al partido de Pedro Pablo Kuczynski y a la ciudadanía. "El presidente Vizcarra llegó al Gobierno sin título moral", criticó.

El legislador consideró, además, que Martín Vizcarra cerró el anterior Legislativo "para ganar impunidad". "No lo digo yo, lo dicen sus chats, sus conversaciones, sus mensajes", remarcó.

Por su parte, la vocera del Frepap, María Teresa Céspedes, dijo que su bancada es firme en la lucha contra la corrupción y consideró que "es necesario poner punto final a la incertidumbre".

"Somos testigos de cómo el primer mandatario ha perdido la credibilidad, la confianza y, sobre todo, la moralidad para gobernar y ser ejemplo en el país", sostuvo.

En tanto, Miguel Vivanco Reyes, del grupo Fuerza Popular, pidió a las Fuerzas Armadas acatar la decisión del pleno del Legislativo. "Quiero dirigirme a las Fuerzas Armadas y decirles que, de darse la vacancia, tienen que respetar el orden constitucional", refirió.

Tras su exhortación a los militares, Miguel Vivanco Reyes pidió al actual titular del Congreso, Manuel Merino, que, "de llegar a ser presidente de la República, trabaje en beneficio del pueblo peruano, de los más necesitados, y en conjunto con todas las fuerzas políticas, porque el país no merece llegar a un bicentenario en constantes conflictos entre poderes".

