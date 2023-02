Carlos Almerí está en contra de la vacancia presidencial. | Fuente: Congreso

El congresista Carlos Almerí (Podemos Perú), titular de la comisión especial que investigará al llamado ‘Club de la Construcción’, aseguró que la nueva moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra no cuenta con el respaldo de las bancadas del Congreso en general.

En Ampliación de Noticias, Almerí Veramendi señaló que la nueva moción de vacancia es “un tema aislado de Unión por el Perú” en coordinación con el recluido líder etnocacerista Antauro Humala.

“Yo estoy en contra de la vacancia, públicamente lo he dicho. Nunca he firmado una moción de vacancia. Considero que (Vizcarra) debe terminar este Gobierno, ya a seis meses de las elecciones. Y el caso de Antauro Humala es un caso muy apartado de UPP en el Congreso. Las bancadas no están respaldando, los grupos políticos no respaldan una vacancia”, dijo en

“Es un tema aislado de Unión por el Perú, que pretende hacer con sus vinculaciones en el tema de Antauro. Yo, en ese sentido, creo que tengo claro el tema en cuanto que no hay un consenso de nada sobre este particular”, añadió.

Al ser consultado por las firmas de legisladores de Podemos Perú en la moción, Carlos Almerí sostuvo que “no hubo un acuerdo político” para ese fin. “Lo hemos visto en bancada y no hay un acuerdo político ni del Comité Ejecutivo Nacional de apoyar una moción de vacancia”, sentenció.

‘Club de la Construcción’

Sobre el trabajo de la comisión que preside, Almerí adelantó que ya se ha dado cuenta del deslacrado de documentación sobre el caso Lava Jato, así como de las investigaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización del anterior Congreso, a fin de iniciar sus labores.

“Vamos a tener sesiones permanentes, sesiones extraordinarias y todas las ordinarias los viernes a las 2:00 p.m. (Los congresistas del grupo) me han pedido sesiones extraordinarias a efectos de avanzar en el trabajo, porque de lo contrario no podríamos terminar en 180 días un buen trabajo para ver este informe”, aseveró.

