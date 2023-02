Congresista Carlos Almerí. | Fuente: Andina

El congresista de Podemos Perú y presidente de la comisión investigadora ‘Club de la Construcción, Carlos Almerí, se pronunció por las recientes revelaciones de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que involucran al presidente Martín Vizcarra en una supuesta recepción de pagos ilegales por obras en Moquegua cuando era gobernador regional.

Almerí dijo que se aprobará en una próxima reunión el plan de trabajo que podría incluir el caso Obrainsa-Astaldi, por el cual el presidente Vizcarra está siendo cuestionado. Sobre sus declaraciones en las que ha rechazado las versiones de los aspirantes a colaboradores eficaces, el congresista dijo que no ha sido coherente.

“Ahora hay tres aspirantes a colaboradores que señalan temas puntuales, lo cual dice que podría haber una situación muy grave de parte del señor Vizcarra que no ha sido coherente en todas sus declaraciones. He estado viendo sus declaraciones y realmente no entiendo cómo un presidente puede tener tantas incoherencias”, dijo el congresista en RPP.

El congresista señaló que la comisión investigadora actuará con la “mayor discrecionalidad e imparcialidad, porque este tema es delicado”.

Factor Zoraida Ávalos

El congresista Almerí también cuestionó a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por las decisiones que ha adoptado en torno al caso del presidente Vizcarra. El último viernes, se conoció que la Fiscalía de la Nación rechazó el pedido que le hizo el Equipo Especial Lava Jato para ampliar sus competencias y asumir la investigación que involucrara al presidente Martín Vizcarra en el caso 'Club de la Construcción'.

Como se sabe, las declaraciones de estos aspirantes a colaboradores eficaces que involucran a Vizcarra surgieron en el marco de las investigaciones que realiza el fiscal Germán Juárez, del equipo Especial, por el caso 'Club de la Construcción'.

El congresista Almerí dijo que esta decisión no es transparente. “Tengo la percepción de que no ha habido transparencia en la conducta de la Fiscal de la Nación. Tal como están las cosas, tanto tiro y jala o no tener posición clara sobre un tema. Una fiscal de la Nación con tanta experiencia debe saber a buenas a primeras qué cosas va a hacer”, manifestó.

