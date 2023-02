Martín Vizcarra, presidente de la Republica | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra afirmó este lunes ante el Congreso que se presentó al debate de su segudo proceso de vacancia "para esclarecer los hechos que falsamente" le imputan y señaló que a diferencia de la primera moción de hace menos dos meses esta vez ejercerá personalmente su derecho a defensa.

"Hoy 9 de noviembre del 2020 asisto una vez más al Congreso de la República para responder a otra moción de vacancia, exactamente 52 días después de la primera moción", dijo el mandatario luego de saludar a la Mesa Directiva y al Pleno del Congreso.

El jefe de Estado indicó que le "conmueve saber que existe un grupo de congresistas permanentemente preocupado" por él y por su gestión como gobernador de Moquegua. "No se preocupen por mi, aquí estoy para esclarecer cualquiera de los hechos que falsamente me imputan", dijo y agregó que los parlamentarios deberían preocuparse por la situación que atraviesan los peruanos debido a la crisis provocada por la pandemia.

Vizcarra recordó que la semana pasada pidió adelantar su presentación ante el Pleno para el último viernes, porque en "la situación en la que nos encontramos, cada día cuenta", pero su solicitud no se aceptó. "A estas alturas que una crisis política se prolongue es contraproducente", manifestó.

"A cinco meses de las elecciones"

El presidente dijo que se presenta ante el Congreso "por respeto a la Constitución, la institucionalidad y al pueblo peruano", pero reiteró que incurrir en n nuevo proceso de vacancia es "hundir al país en una situación de inestabilidad".

"Estamos a cinco meses de las las elecciones, qué señales estamos dando al país; una crisis más no contribuye al logro de estos objetivos", afirmó.

"Me comprometí a garantizar una transición democrática, sin embargo, el logro de este objetivo no solo depende del presidente y de la ciudadanía, sino de la voluntad política y el compromiso de sus representantes aquí presentes". aseveró.

Argumenta contra la vacancia

En su argumentación legal contra la vacancia, Vizcarra afirmó que no es válido tramitar un procedimiento de vacancia "sobre la base de unos hechos que no han sido probados o no se tiene certeza de que hayan ocurrido".

Sostuvo que la Constitución ni el reglamento del Congreso establecen como causal de vacancia "supuestos delitos que están siendo investigados".

"No podemos usar este mecanismo cada vez que la confianza del Congreso en el presidente se ve mellada por un reportaje, una denuncia que sea usada como una herramienta de control político", afirmó.

"Lo que existe es una serie de mecanismos de suspensión, acusación constitucional, levantamiento de secreto bancario, pero en ningún caso se puede tomar decisiones definitivas a partir de supuestos delitos que se están investigandoi, menos para vacar a un presidente", manifestó.

Vizcarra reiteró que está dispuesto a ser investigado por los casos en los que se le involucra, pero en las instancias correspondientes.

