La revelación de la vicepresidenta Mercedes Aráoz respecto a que no conoció con anticipación la propuesta de adelanto de elecciones hecha por el presidente Martín Vizcarra ha generado polémica entre congresistas de diferentes bancadas, que consideran que esta medida no fue coordinada de manera adecuada.

Ante esto, el congresista aprista Jorge del Castillo solicitó de manera oficial a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) "una copia fedateada de las actas y grabaciones de las sesiones del mes de julio" para conocer si la propuesta de adelanto de elecciones anunciada por el jefe de Estado fue planteada, debatida y aprobada.

En opinión del congresista fujimorista Héctor Becerril, la prueba de que el pedido no habría sido consensuado en el Consejo de Ministros es la demora en su presentación. En ese sentido, dejó entrever que un eventual pedido de vacancia presidencial tendría que resultar del debate de este grupo parlamentario y de la Comisión Permanente.

"Si esto no se ha acordado en Consejo de Ministros, hay una infracción a la Constitución y lo que correspondería es que haya una denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego en la Comisión Permanente, pero eso no depende de lo que yo diga, sino del consenso que haya de las bancadas", dijo.

En tanto, el congresista aprista Mauricio Mulder consideró el hecho de que Aráoz se haya enterado en el mismo Congreso la propuesta de adelanto de elecciones dada a conocer por Vizcarra revela que el jefe de Estado hizo un anuncio "improvisado" que no fue analizado dentro de la sesión del Consejo de Ministros.

Luego de insistir en que el jefe de Estado hizo un anuncio "improvisado" que no fue analizado dentro de la sesión del Consejo de Ministros, el parlamentario especuló sobre la posibilidad de que los ministros hayan sido obligados a "mentir" para que aseguren haber visto el proyecto.

Lo que dice Salvador del Solar

Recientemente el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar señaló en entrevista con el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias que el discurso del presidente Martín Vizcarra fue aprobado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, sostuvo también que en aquella reunión no se aprobó el texto al detalle del proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020.

Durante la conversación con Patricia del Río, Del Solar sostuvo que en la reunión de Consejo de Ministros, realizada el miércoles 24 de julio, el Ejecutivo no tenía la certeza de que sus proyectos de reforma política, como el que norma la inmunidad parlamentaria, serían aprobadas por el Pleno del Congreso con modificaciones. No obstante, del Solar indicó que ese era un escenario que consideraban "altamente probable".

"Nosotros aprobamos el discurso del Presidente en Consejo de Ministros como corresponde de acuerdo a la Constitución. Nosotros el miércoles no podíamos saber que el Congreso iba a proponer una fórmula para paridad y alternancia que incluyera la restitución del voto preferencial, no veíamos venir esa fórmula ni la anticipamos, pero sí pensábamos, por las conversaciones y discusiones públicas que ya habían, que el tema de la inmunidad (parlamentaria) no iba a prosperar", dijo el jefe del gabinete ministerial.

