El abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, aseguró este miércoles que el expresidente de la República asistirá a todas las citaciones de la Comisión de Fiscalización para colaborar en investigaciones, como el caso Richard Cisneros. Sin embargo, dejó entrever que continuarán ejerciendo el derecho al silencio.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, la defensa legal del exmandatario aclaró que corresponde acudir para demostrar una conducta procesal adecuada ante cualquier nivel de autoridad competente fiscal o judicial.

"Sobre próximas citaciones que nos vaya a hacer el parlamento, la verdad que con estos antecedentes... hay una línea de conducta de la defensa. La línea de defensa es ir a todas las citaciones que nos hagan. ¿Por qué es importante ir y decirle a la autoridad que ejercemos el derecho al silencio? porque sino vamos luego esto puede ser leído como una conducta procesal no adecuada.", dijo.

Fernando Ugaz afirmó que el expresidente Martín Vizcarra acudió ayer a la Comisión de Fiscalización para colaborar en las investigaciones sobre la contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. Sin embargo, hallaron un ambiente sin "objetividad y transparencia"

"Nos informaron que el congresista (Edgar) Alarcón había ordenado que la sesión iba a ser reservada, que no habría acceso a prensa, ni mucho menos. En ese momento nos dieron algunas precisiones de que la defensa no la ibana dejar hablar tampoco y una serie de cosas", relató.

En ese sentido, el abogado argumentó que Martín Vizcarra decidió ejercer su derecho al silencio por no generarse las garantías en este grupo de trabajo parlamentario y porque la Fiscalía les notificó el inicio de visitas preliminares sobre esta investigación.

"Al ver que no hay garantías en ese escenario y además existiendo ya una duplicidad en la investigación por la notificación que nos ha dado ante la Fiscalía de la Nación nosotros optamos en ese momento por preferir la investigación objetiva que se está llevando ante la Fiscalía y no prestarnos a este escenario donde obviamente no se garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa", aclaró.

