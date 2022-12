La parlamentaria dijo que trabajará para construir una ideología dentro de APP. | Fuente: RPP Noticias

La parlamentaria Marisol Espinoza aseguró la noche de este viernes que continuará a la bancada de Alianza Para el Progreso y apoyará una eventual candidatura presidencial del líder de esa agrupación, César Acuña.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la congresista comentó que tiene el compromiso de continuar con la construcción de la ideología dentro de Alianza Para el Progreso.

“Sí me quedo en el partido de César Acuña. Me quedo con ellos, pero además me quedo con el compromiso. Para hacer campaña, para trabajar, pero ahora más que nunca creo que hay que construir partidos, porque tenemos propuestas que no tienen ideología”, dijo.

Sobre el actual Parlamento

Espinoza, quien fue vicepresidenta de la República durante el Gobierno de Ollanta Humala, también comentó que en el actual Congreso se ha perdido el debate político y en cambio solo se discuten las denuncias contra los parlamentarios u otras autoridades.

“Ya nadie discute, al menos cuando yo ingresé discutías programas de gobierno, discutías políticas de gobierno, políticas públicas, pero además discutías ideología, te enfrentabas por la defensa de algo”, sostuvo.

Respecto del escenario político para las próximas elecciones presidenciales, la parlamentaria comentó que cree probable que además de César Acuña, se presenten las candidaturas de Julio Guzmán, Verónika Mendoza e incluso consideró que es posible que Kenji Fujimori aparezca para competir.

