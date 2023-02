Manuel Merino, congresista de Acción Popular y expresidente de la República. | Fuente: Andina

El congresista de Acción Popular, Manuel Merino, dijo la noche de este domingo que él no ordenó reprimir las movilizaciones que se llevaron a cabo en noviembre pasado en contra de su efímera gestión.

"En esos momentos, no tenía el poder para dar las órdenes. Lo que ha sucedido es una conspiración contra un gobierno constitucional. Hubo tres habeas corpus en el Poder Judicial y ya se han archivado porque no hay pruebas, se ha demostrado que en los hechos investigados no hay responsabilidad de Manuel Merino", indicó en una entrevista con el programa Cuarto Poder.

Manuel Merino sostuvo que durante las protestas masivas en el centro de Lima "todo el plan operativo lo hizo la Policía", al tiempo que pidió al Ministerio Público acelerar las investigaciones por las dos muertes y más de 200 heridos a raíz de la violenta represión.

Al respecto, la Fiscalía inició una indagación a Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz (extitular del Gabinete Nacional) y Gastón Rodríguez (exministro del Interior) por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio agravado, lesiones graves y leves, desaparición forzada, en el contexto de violación de derechos humanos.

De acuerdo con el actual legislador, todos los problemas de la pandemia en el país son responsabilidad del expresidente Martín Vizcarra. "Si nosotros nos hubiésemos mantenido con el Gabinete que teníamos, la respuesta hubiera sido mucho más rápida", agregó.

Te sugerimos leer