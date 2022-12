Declaraciones de Manuel Merino, presidente del Congreso. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El presidente del Congreso, Manuel Merino, defendió la aprobación del proyecto de ley que propone el retiro de los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) y aseguró que, de ser observada por el Ejecutivo, será aprobada en el Parlamento por insistencia.

"El Estado no puede salir a decir (es) mi plata, tiene que encontrar la fórmula. Es inconsecuente decir que no hay plata para darle a estas personas que aportaron, que nunca recibieron absolutamente nada, y que el Estado diga, simplemente, que no hay plata o hacer perro muerto. Eso no puede ser", señaló.

Asimismo, Merino de Lama cuestionó que algunos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se hayan pronunciado en contra de esta medida y del mecanismo de votación a través de los voceros parlamentarios. Sobre esto último, el titular del Congreso aseguró que, de ser necesario, recibirán las observaciones y buscarán mejorar esta dinámica.

"Está poniendo otras normatividades paralelas. No le corresponde meterse, pero se está metiendo. Nosotros hemos instrumentado las sesiones virtuales y las seguiremos mejorando, pero lo que hemos aprobado hasta aquí es válido", aseguró.

Finalmente, Manuel Merino consideró que, con esta decisión, el Congreso "le está demostrando" al presidente Martín Vizcarra que "tenemos que reordenar el país". En ese sentido, señaló que el Parlamento continuará sus esfuerzos "para que la población sienta que ha tenido un Congreso, disperso por varios grupos políticos, pero pensando en el Perú".

Defensoría rechaza retiro de aportes

Este miércoles, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la aprobación del proyecto de ley que propone el retiro de los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones (ONP). A través de un pronunciamiento, indicó que, si bien este persigue resolver, a corto plazo, esta situación, "es evidente que los efectos serán contraproducentes para millones de peruanos y peruanas".

Según recordó la institución, actualmente existe "un serio problema" con el gran número de personas que, a pesar de haber contribuido durante varios años al Sistema Nacional de Pensiones, no puede acceder a una pensión de jubilación al alcanzar los 65 años por no haber cumplido el requisito de los 20 años de aportes, "situación que es claramente injusta" y que se agrava por los efectos que la pandemia causa en la población.

Asimismo, advirtió que los aportes de los trabajadores no son suficientes para financiar el pago mensual de los pensionistas. En ese sentido, indicó que la ONP "opera con un déficit financiero que requiere transferencias anuales del Estado", como los más de S/.1,800 millones anuales que se han canalizado en los últimos 5 años para cumplir con el pago.

Luego de señalar que esta situación refleja que el sistema, tal como está diseñado, "resulta inviable", la Defensoría del Pueblo consideró que "resulta vital" no poner en riesgo el trabajo de varios actores políticos para emprender una Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano con normas "que harían más complicado hallar una solución".

