Manuel Merino viajó a Estados Unidos. | Fuente: Foto: Congreso

El expresidente Manuel Merino confirmó que se encuentra fuera del país como parte de un "viaje familiar" por fin de año. Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Merino cuestionó que a los congresistas "se les siga violando su intimidad personal" y acusó a Migraciones de haber "filtrado" su pasaporte y su pasaje.

"Migraciones filtra el pasaporte de mi persona y filtra el pasaje de mi viaje. Yo he ido a hacer un viaje familiar de fin de año. No saben toda la agresión que he recibido de los comunistas que han tratado de tergiversar las cosas. El proceso de Manuel Merino está en investigación, pero lo que no se puede permitir es que se pretenda engañar a la población como que Manuel Merino está fugando del país y eso lo hacen a través de Migraciones", señaló.

El extitular del Parlamento tomó la palabra al inicio de la sesión en la que se tiene previsto debatir la Ley Agraria para pedir a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, que "defienda" los intereses de sus colegas. Además, reiteró que las acusaciones en su contra todavía están en proceso de investigación.

Cabe recordar que el mes pasado la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso que la investigación preliminar que inició su despacho al expresidente de la República, Manuel Merino de Lama, por los incidentes de violencia registrados en las movilizaciones contra su gobierno, los cuáles dejaron como saldo la muerte de dos jóvenes y más de un centenar de heridos, se desarrolle en un plazo de 8 meses.

Ávalos Rivera adoptó esta medida al declarar “compleja” esta investigación preliminar que se le sigue al exmandatario por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso y lesiones graves y leves, delitos cometidos en el contexto de violación de derechos humanos.

Mediante una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias, la titular del Ministerio Público dispuso recibir la declaración indagatoria de Merino de Lama así como también del exjefe del Gabinete Ministerial, Antero Flores-Aráoz, y del exministro del Interior, Gastón Rodríguez, quienes se encuentran comprendidos en esta investigación preliminar bajo los mismos cargos.

Ávalos Rivera también dispuso recibir las declaraciones testimoniales del exministro del Interior, César Gentile, del exjefe de la región policial Lima, Luis Cayas Medina, y del ex sub Comandante General de la Policía Nacional, Jorge Lam.

La fiscal de la Nación también requirió la documentación policial pertinente respecto de la intervención de control de las protestas sociales ocurridas desde el último 9 de noviembre así como los certificados de necropsia de los fallecidos Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo y los certificados médicos legales de los demás agraviados.

