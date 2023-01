Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista fujimorista, Luz Salgado, una de las nuevas lideresas de Fuerza Popular según un reciente sondeo de Ipsos, anunció su alejamiento de este partido para dar paso a las nuevas figuras políticas que están apareciendo.

"Están surgiendo figuras nuevas muy importantes (…) Están surgiendo nuevos valores -de lo cual yo me alegro- en Fuerza Popular. He advertido que voy a dejar mi paso a estos nuevos valores y a esto me estoy esforzando", señaló a RPP Noticias.

Salgado calificó como "una foto del momento" la encuesta que la muestra, junto con Rosa Bartra, como una de las nuevas líderes tas la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Asimismo, evitó referirse a una eventual candidatura presidencial.

"Por la experiencia sabemos que las encuestas son muy cambiantes y son de acuerdo a la coyuntura. Lógicamente yo soy una de las personas más antiguas, por lo tanto, la más reconocida. Sin embargo, quiero dejar presente que falta mucho para un proceso electoral presidencial", señaló.

Finalmente, la legisladora señaló que la reforma política que se está trabajando en la Comisión de Constitución se está trabajando "con mucho esmero pensando no en la coyuntura sino en lo que sería mejor para el país en una nueva clase política".

De otro lado, Salgado manifestó que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, "tiene la potestad" de conversar con renunciantes a Fuerza Popular para incorporarlos a una nueva bancada. "Ha demostrado que no quiere estar en Fuerza Popular, ha renegado y ha maltratado bastante a congresistas”, indicó.

