La elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso será voto a voto. Por estos días, las bancadas del Parlamento están conversando entre ellas para lograr consensos en la definición de las listas que competirán.

Los nombres que más suenan estos días para asumir la presidencia del Congreso son los de Pedro Olaechea y Daniel Salaverry, quien iría por la reelección. Para elegir una la Mesa Directiva es necesario el voto favorable de más de la mitad de los congresistas presentes en el Pleno, es decir que, si asisten los 130 congresistas, se requerirán 66 votos para ganar.

Fuerza Popular cuenta con 54 votos, por lo que todos están atentos a la decisión que tomarán sobre si encabezarán una lista para retomar la presidencia de la Mesa Directiva -actualmente liderada por Salaverry, en abierta confrontación con el fujimorismo- o si apuestan por un representante de otra bancada. En medio de estos posibles escenarios, surgió el nombre de Olaechea (Acción Republicana), quien ha recibido elogios por parte de algunos congresistas naranjas.

Por ejemplo, el congresista Miguel Torres declaró que ve “con buenos ojos la postulación de Pedro”, aunque se cuidó en señalar que su bancada recién tomará una decisión final para el próximo lunes o martes. En la reunión se definirá si van a participar como cabeza de lista o si van en alguna vicepresidencia. “Lo más importantes -al margen de la posición en la que vayamos- es lograr una mesa multipartidaria que permita defender los fueros”, dijo a RPP.

Por su parte, Luz Salgado dijo que, además de Olaechea, son posibilidades los congresistas Rosa Bartra o Carlos Tubino, vocero de la bancada. “Nosotros no podríamos decir cómo se va a conformar una lista”, apuntó. Consultada sobre el tema, Rosa Bartra dijo que cree que el fujimorismo debe presidir la Mesa Directiva, aunque añadió que, si su bancada decide no presentar un candidato propio, existen muchos congresistas “perfectamente preparados para dirigir el Congreso y defender sus fueros”. En ese sentido, mencionó a Pedro Olaechea y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).

Sobre los rumores de una eventual postulación, Pedro Olaechea ha dicho: “En la bancada no hemos conversado sobre postular a la Mesa Directiva. No nos preocupa el tema. No le pedimos a Fuerza Popular dos vicepresidencias y tampoco vamos a los medios a declarar. No se dejen engañar”, escribió el parlamentario.

La figura del candidato contrario al fujimorismo

Al otro extremo del hemiciclo, algunas bancadas podrían apoyar la candidatura a la reelección de Daniel Salaverry. Alberto de Belaunde, de la bancada Liberal, dijo a RPP que lo apoyaría si es que alrededor de su figura se logra el consenso necesario.

“Salaverry rectificó al poco tiempo de ser elegido esta actitud que había tenido Fuerza Popular en la Mesa Directiva, que era sentirse vocero de bancada y no representante de una institución. Eso incluso le costó el tener que renunciar a su bancada porque querían censurarlo”, manifestó De Belaunde.

Clemente Flores, de Peruanos por el Kambio, sostuvo que se notó la diferencia entre Salaverry y los anteriores presidentes, Luis Galarreta y Luz Salgado. “Sí escuchaba a las diferentes bancadas. Ha habido un trabajo mucho más objetivo, se ven resultados y también ha mejorado el diálogo de parte del Congreso y Ejecutivo para sacar las reformas adelante”, manifestó.

De Belaunde indicó que la bancada Liberal no postulará a ninguna vicepresidencia, pero sí buscará y apoyará la lista que genere consensos. Por su parte Flores, dijo que “de ninguna forma” votarán por una lista que sea presidida por Fuerza Popular.

Y ¿por qué es importante la Mesa Directiva del Congreso? El exoficial Mayor del Congreso, José Elice, explicó que en el Parlamento hay dos órganos directivos: la Mesa Directiva y el Consejo Directivo.

“La Mesa Directiva tiene como función: dirigir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente y la administración más detalla y especifica del Congreso. En la Mesa Directiva está el presidente del Congreso encargado de un conjunto decisiones muy importantes como representar al Congreso, llamar al orden y dirigir sesiones”, indicó.

Asimismo, señaló que un escenario tradicional era que la presidencia de la Mesa Directiva coincida con el partido que dirige el Gobierno. En ese sentido, la coordinación de una agenda parlamentaria se hace por “buenas maneras políticas, pero no es una exigencia”.

“Las Mesa Directivas coinciden generalmente con quien está en la presidencia de la República, pero ahora no es el caso […] Hay casos que no corresponden a lo tradicional, como lo que vivimos ahora con la Mesa Directiva, que es completamente autónoma y distinta al grupo que está en el Gobierno”, evaluó.

Elice dijo que “las reglas de juego están hechas” para casos como esta eventualidad. “Tal es así que el Gobierno ha tenido recurrir a la cuestión de confianza para presionar al Congreso para que de manera prioritaria vea los temas de reforma”.

El fujimorismo de cara a la elección

La politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown, Eliana Carlín, dijo que hay varios posibles escenarios para que el fujimorismo recupere la Mesa Directiva. Uno sería la candidatura “transparente” de una fujimorista como Rosa Bartra y la otra posibilidad es que se inclinen por “un fujimorista de facto” como Pedro Olaechea. Si bien apuntó que el congresista y exministro de Producción no es miembro formal de la bancada, cuenta con “mucha simpatía dentro” de Fuerza Popular.

“Si tuviéramos un vicepresidente fujimorista, tendríamos un presidente fujimorista también. Es decir, o son ex fujimoristas o son fujimoristas de facto. Finalmente es una competencia entre las distintas facciones del fujimorismo”, apuntó Carlín.

Asimismo, cree que si el fujimorismo opta por solo presentarse en alguna vicepresidencia estaría tratando de mostrar “una voluntad de diálogo hacia la ciudadanía”. Aunque -afirmó- de lo que se trata al interior de la bancada es de decidir por la persona que “quisiera enfrentarse de manera agresiva al Gobierno”.

Congreso: cada vez más atomizado

Jeffrey Radzinsky, analista político y máster en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, sostuvo que necesariamente Fuerza Popular deberá crear alianzas con otros grupos parlamentarios si pretende seguir manejando la Mesa Directiva. En ese sentido, afirmó que, si el fujimorismo decide no encabezar la lista, de todas maneras, tendrá “un peso específico y un poder de negociación de una agenda o serie de acuerdos en comisiones”.

Consultado sobre la posible candidatura de reelección de Salaverry, Radzinsky sostuvo que ve una paradoja que refleja la poca institucionalidad que vive el país. “Salaverry fue elegido por Fuerza Popular no solo como propuesta, sino con sus votos casi exclusivamente. Antes de ser presidente fue vocero. Y ahora los que están alentando su postulación son grupos minoritarios antagonistas, opositores y contrarios como propuesta política a Fuerza Popular. Eso es una evidencia de la poca predictibilidad de nuestro Congreso”, dijo.

A pocas semanas de iniciarse una nueva legislatura en el Congreso, el analista político manifestó que la agenda para el próximo periodo debería centrarse en establecer prioridades que no pasen por la creación de más leyes. “Necesitarnos derogar algunas leyes, hacer otras, pero con rigor y debate, y que no sean protagonistas de escándalos. Se debe recuperar la institucionalidad en el Congreso y establecer dos o tres prioridades más que un sinnúmero de normas declarativas que es lo que hemos tenido en los últimos años”, dijo.

Un panorama complicado

Carlos Fernández Fontenoy, coordinador de la Maestría de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, evaluó que en la actual coyuntura es muy difícil que Fuerza Popular pueda recuperar la Mesa Directiva del Congreso. “Su desgaste político es muy alto, y varios de sus líderes más notorios están siendo investigados y bajo sospecha en casos de corrupción”, indicó.

Asimismo, manifestó que la futura relación entre el Congreso y Ejecutivo de cara a la siguiente legislatura “dependerá en gran medida de los resultados de la aprobación de las reformas solicitadas en la cuestión de confianza”. También consideró que uno de los retos por resolver es el replanteamiento de la reforma del sistema de justicia.

“Si se actúa con inteligencia y responsabilidad, puede lograrse una nueva composición de comisiones importantes lo que redundaría en un cambio de actitud del Congreso, hasta hoy obstruccionista y confrontacional, por unas comisiones con una vocación más constructiva y de colaboración con el Ejecutivo”, indicó.

