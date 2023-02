Las elecciones congresales se realizarán este domingo. | Fuente: Foto: Andina

La campaña electoral se acerca a su fin sin llegar a despertar un gran interés entre los ciudadanos. Algunos observadores sostienen que cerca de ochenta por ciento de los electores recibió con simpatía la disolución del Congreso, pero no muchos se alegran con la formación de un nuevo Congreso. Otros destacan que, puesto que no hay elecciones presidenciales, no existen figuras que “arrastren” el voto a favor de sus listas parlamentarias. Por su parte, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica ha publicado un estudio según el cual tareas específicamente parlamentarias como la reforma electoral y la reforma de la justicia aparecen solo en cuarto y quinto lugar del interés público, superadas de lejos por la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana y la reactivación económica. Aunque no se han hecho simulacros de voto en las veintiséis regiones, la mayor parte de los analistas prevén que el próximo congreso será fragmentado, sin que ningún partido pueda disponer de una mayoría de las dimensiones que obtuvo Fuerza Popular en las elecciones del 2016. Sin embargo, el elevado porcentaje de indecisos impide saber si esos electores terminarán por alinearse con las mismas tendencias de los que ya decidieron su voto, o al contrario, expresarán su descontento optando por los candidatos que logren encarnar mejor la indignación y la desconfianza. Tampoco sabemos si los casos Mora y Guzmán tendrán un impacto considerable en el voto por el Partido Morado, ni, en ese caso, adónde emigraría sus votos.

Mientras tanto la ministra de Economía ha hecho anuncios importantes. Por una parte, María Antonieta Alva ha asegurado que se mantendrá el aumento de la inversión pública, orientándose a proyectos de gran envergadura como la distribución de gas en el Sur y la modernización del sistema ferroviario entre Huancayo y Huancavelica. Sería deseable que se pronunciara también sobre el proyecto de tren a lo largo del corredor minero, que se ofreció cuando se produjo la crisis social en torno al proyecto minero Las Bambas. La ministra Alva se ha referido también al prometido aumento de la remuneración mínima. Precisó que se está elaborando una fórmula para definir el monto del aumento que tome en cuenta la inflación y la productividad. Seguimos sin saber la fecha en la que se concretará el aumento.

Desde Italia nos llegan noticias que confirman que la xenofobia es un buen recurso para políticos inescrupulosos. En este caso, se trata del poderoso exministro del Interior, Mateo Salvini, sometido a una investigación sobre su papel en el rechazo de un barco con inmigrantes que se acercaba a las costas italianas. Salvini es el dirigente de la Liga del Norte, que comenzó su vida política defendiendo a “los verdaderos italianos”, los del Norte, y oponiéndolos a los italianos del sur, considerados ociosos y complacientes con la mafia. Ya en el poder en virtud de su alianza con el partido Cinco Estrellas, Salvini modificó los términos de su simplismo maniqueo para promoverse como el defensor de las clases populares, del Norte y del Sur de Italia, amenazados en su prosperidad y su identidad por la invasión de los extranjeros. Salvini hizo caer al gobierno del que era miembro prominente, con la esperanza de reemplazar al moderado primer ministro, pero terminó produciendo lo contrario de lo que se propuso: una alianza entre el partido socialdemócrata y sus antiguos aliados de Cinco Estrellas. ¿Cuál es el recurso que Salvini ha hallado para volver a ser el héroe de la xenofobia? Pedir a gritos que se le levante la inmunidad y así poder convertir en espectáculo nacionalista el juicio por poner en riesgo la vida de pasajeros de un barco. ¿Qué pensarán de él los casi 200,000 peruanos que viven y votan en Italia? Sí sabemos lo que piensa el Papa, porque lo ha reiterado hoy: “Los cristianos no deben ver a los inmigrados solo desde el punto de vista de la indiferencia y la hostilidad”. Al fin y al cabo, el cristianismo se inspira en la vida de Jesús, cuya familia tuvo que migrar a Egipto para huir de la persecución del rey Herodes.

Las cosas como son

