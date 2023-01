Letona cuestionó a Salaverry: "Si creo que están conspirando para vacar al presidente, lo denuncio"

Para Letona, el expresidente del Congreso tiene un afán por figurar. | Fuente: RPP Noticias

La parlamentaria Úrsula Letona (Fuerza Popular) respondió la noche de este lunes a su excolega de bancada Daniel Salaverry, quien aseguró que la lideresa del fujimorismo le propuso adelantar las elecciones, después de una eventual vacancia del presidente Martín Vizcarra.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la legisladora consideró que, si las declaraciones del expresidente del Congreso fueran ciertas, revelarían un delito de omisión de funciones, porque debió denunciar que había un intento de vacancia contra el presidente Vizcarra.

“(Salaverry) tiene un problema de tratar de figurar, no le encuentro ninguna lógica a las declaraciones que realiza después de un año, que no tienen ninguna sustancia y que en todo caso revelarían que ha cometido un delito de omisión de funciones, porque si considero que están conspirando para vacar al presidente de la República voy y lo denuncio”, sostuvo.

Nunca conversaron sobre vacancia

La parlamentaria también comentó que las declaraciones de Daniel Salaverry no tienen ningún asidero y que cuando ella fue vocera de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, nunca le mencionó nada sobre un deseo de vacancia.

“Nunca Keiko me ha comentado un deseo de proceder con una vacancia, es más creo que la vacancia (…) Nosotros no hemos hablado en ningún momento de un proceso de vacancia. No me sorprendería que se lo esté inventando”, dijo la legisladora.

