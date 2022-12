Entrevista al congresista Lenin Checco. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El congresista Lenin Checco, vocero del Frente Amplio, dijo que "no le parece extraño" que el presidente Francisco Sagasti haya considerado que "no es momento" para un cambio de Constitución debido a que, según recordó, en su periodo de parlamentario, Sagasti y su bancada habían mantenido esta posición. Sin embargo, pidió recordar que el ahora presidente "representa a todos los peruanos".

"Lo que tiene que hacer Sagasti como presidente es escuchar todas las voces, no solamente algunas. Los ciudadanos están pidiendo que haya un referéndum el 11 de abril. Los ciudadanos pidieron (en las protestas) que se saque al presidente, el Congreso no me represente y también dijeron que haya una nueva Constitución", señaló.

Consultado sobre si está generalizando esta posición, el parlamentario insistió en que "lo mejor" es hacer un referéndum el próximo 11 de abril -fecha de las elecciones generales- para conocer qué porcentaje de ciudadanos está de acuerdo con una nueva Constitución debido a que este y otros temas "van a continuar en la agenda nacional".

"El referéndum es un momento prioritario para que la población pueda decidir con su voto si es que merecemos o no plantear una nueva Constitución. La pandemia ha desnudado la precariedad de varios temas que constitucionalmente solo se pueden cambiar, estamos hablando de temas de fondo", explicó.

En ese sentido, informó que desde el Frente Amplio ha solicitado una reunión con el presidente Francisco Sagasti para explicarle que su bancada no propone iniciar el debate sobre una nueva Constitución debido a que existen otros temas actualmente en el marco de la pandemia por la COVID-19, sino "iniciar la agenda para un referéndum".

En otro momento, el vocero del Frente Amplio calificó como "una decisión prudente" el retorno de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud en la gestión transitoria del presidente Francisco Sagasti. Para el parlamentario, a pesar de algunas deficiencias de infraestructura en el manejo de la pandemia, la ministra "estaba dando muestras de acciones oportunas".

