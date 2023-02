Your browser doesn’t support HTML5 audio Entrevista completa a Julio Guzmán, líder del Partido Morado. | Fuente: RPP Noticias

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, negó que los congresistas que resulten electos por esta agrupación vayan a conformar una bancada "oficialista". Según dijo, la actitud de la organización que lidera responde a la demanda de la población. "Ahora resulta que ser sensato significa ser Vizcarrista u oficialista", reprochó.

"La sensatez ahora se ha convertido en oficialismo. Como hace tres años hemos visto todas las obstrucciones y las ganas de fregar al país que ha tenido el fujimorismo, ahora resulta que cuando un partido tiene el sentido común de decirle a los peruanos que el presidente Vizcarra debe terminar su mandato, se convierte en Vizcarrista", agregó.

En ese sentido, Guzmán señaló que su partido apoyará al Gobierno "en todas aquellas cosas que sean para el bienestar del país". Al ser consultado sobre una calificación a la gestión del presidente Vizcarra, destacó la "valentía para enfrentarse a los corruptos", aunque cuestionó su "debilidad para gestionar".

Guzmán mostró su preocupación ante la posibilidad de que algunas de las agrupaciones políticas que aspiran llegar al próximo Congreso puedan buscar la vacancia del presidente Martín Vizcarra, atacar al equipo especial Lava Jato u obstruir el trabajo del Poder Ejecutivo.

"Estoy muy preocupado porque faltan 2 semanas para las elecciones y si las cosas siguen como están va a pasar lo mismo que el anterior Congreso y no podemos permitir que se vuelvan a poner de acuerdo para hacer exactamente lo que hicieron. Me refiero al fujimorismo y a los que le han hecho la comparsa", dijo.

Para el excandidato presidencial, los comicios que se realizarán el próximo 26 de enero "tienen que ser la reivindicación del 30 de setiembre", fecha en la que el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y convocó a nuevas elecciones luego de negaran la confianza por segunda vez a un Gabinete Ministerial.

"El 30 de setiembre el presidente le dio jaque a lo peor del país. El Partido Morado le va a dar el jaque mate en las próximas elecciones, va a terminar lo que el presidente Vizcarra comenzó, y eso es ponerles fin a las mafias, enfrentarse. Esto es una lucha entre la gente decente y las mafias, así de claro", señaló.

Julio Guzmán y sus polémicos comentarios sobre el feminismo. | Fuente: RPP Noticias

Polémicas declaraciones sobre el feminismo

En otro momento de la entrevista, Julio Guzmán causó polémica al referirse a algunas posturas dentro de la campaña electoral que calificó como "extremistas populistas". El líder del Partido Morado acusó a un "fenómeno de extremistas radicales" de querer "dinamitar" la democracia utilizando "vehículos democráticos", tal como ha ocurrido en otras partes del mundo.

Como ejemplo, el excandidato presidencial cuestionó que las posturas adoptadas por candidatos de Solidaridad Nacional, como la exfujimorista Rosa Bartra, sobre el enfoque de género representan "el extremo más extremo". Sin embargo, el comentario más polémico fue el que hizo para cuestionar a los "movimientos feministas extremistas".

"Yo respeto a las personas que piensan de forma conservadora. Pero lo que yo no puedo tolerar es que me vengan extremos, por un lado, de la derecha a decirme que el enfoque de género genera homosexualismo. Eso no es ser conservador, es imbecilidad", dijo.

"Y, por otro lado, en la izquierda, tampoco voy a estar de acuerdo cuando vienen movimientos feministas extremistas que dicen que todos los hombres somos malos, cuando debemos promover la igualdad y no irnos a los extremos", señaló.

