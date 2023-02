Juan Sheput, congresista no agrupado. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Juan Sheput descartó su respaldo a la candidatura de Pedro Olaechea para presidir la Mesa Directica por considerar que no cuenta con la "experiencia suficiente". En ese sentido, se mostró a favor de la postulación de legisladores como Víctor Andrés García Belaúnde o Luis Iberico por tener "un adecuado oficio político".

"(Olaechea) siempre ha tenido cercanía con el fujimorismo. Él puede tener una cercanía política y eso no es criticable. Nunca la ha negado y desde ese punto de vista no es criticable. Si él tiene una cercanía con el fujimorismo, eso no es para que se le catalogue con algún tipo de apelativo", señaló en entrevista con RPP Noticias.

Sheput recordó que anteriormente tuvo fuertes discrepancias con Olaechea por su postura en el caso Pedro Chávarry. Asimismo, cuestionó que no haya respetado el "compromiso político" con la recién conformada bancada Contigo.

"Requerimos nosotros de alguien con experiencia política y, sobre todo, este es el momento en el cual se requiere que proteja el fuero institucional. Una persona que le diga al presidente que ya basta de estar pechando permanentemente al Congreso", dijo.

