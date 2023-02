José Vega cuestionó la presentación de Pedro Cateriano ante el Congreso de la República para exponer la política general del Gobierno. | Fuente: RPP

El parlamentario de Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio, dijo la noche de este martes que el presidente Martín Vizcarra debe plantear un "Gabinete que tenga la capacidad de dialogar y convocar" y no de "pechar" al Congreso.

En una entrevista con el programa Nada está dicho, de RPP, el legislador manifestó que Pedro Cateriano "no dijo nada" –durante su presentación ante el pleno– sobre cómo la gestión gubernamental va a combatir la pandemia del nuevo coronavirus, que ya deja más de 20 000 fallecidos a nivel nacional.

José Vega Antonio explicó que no concedió el voto de confianza al Gabinete Ministerial, presidido por Pedro Cateriano, debido a que este no dio conocer "ninguna propuesta para parar la corrupción en plena pandemia".

Martín Vizcarra ha señalado que la decisión del Congreso "solo genera una incertidumbre innecesaria en las actuales circunstancias", pero que es "respetuoso de las leyes", por lo que conformará "un nuevo gabinete en el plazo que determina la ley".

"No vamos a renunciar a defender los intereses de los peruanos, ni vamos a entrar en negociaciones a espaldas de la ciudadanía", aseguró y agradeció a Cateriano "por sus servicios prestados al país".

El mandatario denunció también "el cálculo político" del Congreso, el cual no busca el bienestar de la población, sino que privilegia intereses particulares, en alusión a la exigencia de dar marcha atrás en la reforma universitaria.

"El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder, desde acá seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son el presente y futuro del país y merecen contar con educación de calidad", remarcó.

José Vega, de la bancada Unión Por el Perú (UPP). | Fuente: Andina

