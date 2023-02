Denuncian a empresa de José Luna Morales. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista José Luna Morales (bancada Podemos) fue uno de los que más impulsó, e incluso sustentó, la ley de retiro del 25% del fondo de las AFP como máximo. Sin embargo, una denuncia periodística reveló que una de sus empresas no ha cumplido con remitir a las AFP o a las ONP los descuentos respectivos a sus trabajadores.

Al respecto, el parlamentario señaló que se trató de un "error administrativo", además de asegurar que en el transcurso del día será solucionado, pese a que los trabajadores y extrabajadores denuncian que la empresa no los ha querido atender ni tampoco les han dado explicaciones sobre por qué se les ha retenido este dinero.

"Soy accionista de esa empresa, pero no tengo ninguna función administrativa dentro de ella. Yo desde julio del año pasado me he ido alejando poco a poco de las empresas de mi grupo económico debido a que he comenzado a tener una vida política, pero esta falla que se ha cometido se está solucionando en las siguientes horas, no va a pasar del mediodía para que se pueda hacer el depósito de los 18 mil soles que se tiene de deuda", señaló a RPP Noticias.

Sobre este tema, el congresista Gino Costa, del Partido Morado, ha pedido que el caso de José Luna sea visto en la Comisión de Ética del Congreso debido a que los trabajadores de la empresa denuncian que hasta la fecha no les dan una respuesta y que incluso han sido bloqueados de las redes sociales cuando han intentado reclamar.

