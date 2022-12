José Elice, ministro del Interior. | Fuente: Mininter

El ministro del Interior, José Elice, se ponunció la tarde de este viernes sobre el informe de calificación aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declara procedente una denuncia constitucional en su contra, por el caso de 18 generales de la Policía Nacional que fueron pasados al retiro.

"Es parte de la institucionalidad, el Congreso tiene derecho a iniciar este proceso", dijo Elice en conferencia de prensa.

El ministro del Interior dijo estar seguro de que la decisión que tomó el gobierno de Francisco Sagasti "con relacion al retiro de un conjunto de oficiales generales de la Policía Nacional" se hizo "en aplicación de lo que establece la Constitución, la ley, los relamentos y sendas sentencias del Tribunal Constitucional".

Elice recordó que el pase a retiro de oficiales de la PNP a inicios del gobierno de transición, se tomó antes de que él ocupara el cargo de ministro del sector, sin embargó señaló que al ser nombrado como titular del Mininter dijo estar de acuerdo con esa decisión.

"Se me ha incluido en este informe porque una congresista solicitó que se me incluya por no haber hecho lo necesario para revertir esa decision que se tomó, pero lo primero que dije cuando asumí el cargo de ministro es que estaba de acuerdo. Así que me defenderé en las instancias que deba hacerlo", dijo.

Presunto abuso de autoridad

El informe aprobado este viernes, también incluye al exministro del Interior Rubén Vargas, y se señala una presunta infracción del artículo 172 de la Constitución Política del Perú, y la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento indebido para cargo público, tipificados en el Código Penal.

El informe fue aprobado por 11 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra, luego de que se accediera a la solicitud de la congresista Martha Chávez para incluir a José Elice, actual ministro del Interior, "porque es evidente que él apoya y está convalidando" la resolución del pase a retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La denuncia fue interpuesta por exgenerales de la PNP que habrían sido pasados a retiro irregularmente, entre ellos Orlando Velasco Mujica, Jorge Alejandro Lam Alimonte, Herly William Rojas Liendo y José Saturno Céspedes Aguirre.

