Javier Velásquez Quesquén | Fuente: RPP

El congresista Javier Velásquez Quesquén aclaró este domingo que el Plenario Nacional del Partido Aprista Peruano no está "en condiciones de señalar la línea política" de la bancada parlamentaria. Esto luego que el legislador Mauricio Mulder señaló que esta asamblea decidió respaldar su propuesta de presentar moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

En diálogo con la Ampliación de Noticias de RPP, Quesquén explicó que hablar de vacancia, renuncia y adelanto de elecciones es "conspirar" contra la base de la democracia sustentada en la base del derecho.

"La decisión que ha tomado ayer el plenario del partido no es vinculante a la cédula parlamentaria. Respeto esa decisión, pero en la bancada no lo hemos discutido porque esta situación no resuelve el problema", precisó.

A pesar de respetar la opinión del Plenario y de Mulder, Javier Velásquez Quesquén expresó estar en contra de esta propuesta. Además, afirmó que Jorge del Castillo y Luciana León comparten la misma posición sobre la vacancia.

"La Constitución dice que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo", sostuvo Velásquez Quesquén y recordó que al ser presidente de la dirección política del Apra "nunca la línea política provino de plenarios".

Te sugerimos leer