La presidenta de la Comisión de Ética reveló que el jefe del gabinete ministerial interfirió en el caso de Daniel Salaverry. | Fuente: Andina/Congreso

La congresista Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, reveló que el jefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar, intentó interferir en el caso del presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

En declaraciones al dominical Panorama, la renunciante legisladora de Peruanos por el Kambio afirmó que Del Solar Labarthe la llamó pidiéndole que retrase la votación del caso Salaverry en la comisión de Ética.

"Conversamos con el premier -en el momento del caso Salaverry- y él creyó conveniente si este caso se podía ver después del pedido de la cuestión de confianza. Por la oportunidad y la coyuntura del momento, me lo conversa. Fue por teléfono, conversamos... [Me dijo] si se podía posponer, fue un comentario que me hizo", detalló.

Sin embargo, afirma, ella zanjó el tema y le explicó que no podía aplazar la decisión. "Le dije que ya no dependía de mí, porque era una votación de Ética. Como en todos los casos, la presidencia no decide sola".

Motivos de renuncia

Asimismo, señaló que la falta de apoyo de su bancada a su cargo como presidenta de la Comisión de Ética cuando se evaluó el caso Salaverry contribuyó a tomar distancia de sus colegas. "No se priorizó un caso tan importante", lamentó.

Sánchez señaló que otro de los motivos por los que decidió renunciar al grupo parlamentario fue el alejamiento entre el Gobierno y la bancada oficialista.

"Considero que la bancada oficilista siempre fue ninguneda. Desde el día que asumimos este gobierno, nunca fue considerada la bancada, solo nos llamaban para informarnos de las decisiones tomadas", refirió.

Además, dijo que esta situación no cambió sustancialmente cuando el presidente Martín Vizcarra asumió la jefatura del Estado en marzo de 2018.

Te sugerimos leer