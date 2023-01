Hernando Cevallos, vocero del Frente Amplio. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Hernando Cevallos, vocero del Frente Amplio, defendió la decisión de cinco bancadas de retirarse de la Comisión de Ética como protesta por la no recomposición de este grupo de trabajo, conformado mayoritariamente por Fuerza Popular. En diálogo con RPP Noticias, señaló que esta clase de situaciones son las que dañan la imagen del Parlamento.

"No estamos de acuerdo en que la Comisión de Ética se use sistemáticamente para proteger a los amigos y golpear a los adversarios, y eso es lo que se refleja en un montón de casos (…) En el Congreso debería haber una proporcionalidad en la comisión, no puede haber una bancada, que, porque tiene mayor cantidad, haga lo que quiera", reclamó.

El parlamentario recordó que la Comisión de Ética en el periodo congresal 2011-2016 tenía una representación por bancada que garantizaba "un manejo más equitativo" de los casos. Sin embargo, desde el inicio de este nuevo periodo, acusó al fujimorismo de "imponer su mayoría" y promover el criterio de proporcionalidad en este grupo parlamentario.

"Esta presencia mayoritaria de Fuerza Popular lo que generó en todo el primer periodo de esta etapa congresal es una serie de inconvenientes porque se blindaba y se protegía a algunos militantes de Fuerza Popular y esto generó que parte de las bancadas se retiraran de la Comisión de Ética", señaló.

Asimismo, mencionó que luego de este primer reclamo se acordó cambiar la presidencia de la Comisión de Ética (ingresó la entonces oficialista Janet Sánchez), además de la reorganización de este grupo de trabajo. Sin embargo, Cevallos lamentó que esto no ha ocurrido y que, por el contrario, se han presentado nuevos casos de "blindaje".

El retiro de cinco bancadas

Cinco bancadas anunciaron su retiro de la Comisión de Ética. Se trata de Peruanos por el Kambio, Liberal, Frente Amplio, Unidos por la República y Nuevo Perú como medida de protesta por la no recomposición de este grupo de trabajo, conformado mayoritariamente por Fuerza Popular.

"La necesidad de un reemplazo en la presidencia de la comisión, como la urgente recomposición de sus miembros, busca evitar la arbitrariedad en el manejo de esta comisión por parte de Fuerza Popular y asegurar el mayor equilibrio y equidad posible en las decisiones que se tomen", señalaron.

En el comunicado, firmado por representantes de todas estas bancadas, se señala que este pedido busca que la comisión "no sea utilizada como herramienta de ataque a los grupos opositores del fujimorismo y como un instrumento de blindaje a sus colegas de bancada, como ha ocurrido recientemente".

