El integrante de la Comisión Permanente, Héctor Becerril, aseguró este jueves que el presidente Martín Vizcarra, a quien acusó de "golpista", se encuentra ante dos grupos antagónicos en relación al proyecto minero Tía María.

"El golpista está entre dos fuegos por un lado los comunistas no le perdonarán que avale Tía Maria y le exigen D.U. sobre medicamentos genéricos, sobre fusión empresarial etc.y por otro lado los empresarios le exigen que vaya Tía María, que no toquen a Boticas, etc. Así que igual caerá", publicó en su cuenta Twitter.

De esta manera, Héctor Becerril se refirió a la confirmación de la licencia de construcción otorgada al proyecto de cobre de la empresa minera Southern por parte del Consejo de Minería y las reacciones que esta decisión originó en el sector empresarial y en la población.

El integrante de Fuerza Popular también hizo alusión a la publicacion de un decreto de urgencia con el objetivo de declarar el acceso a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud.

En anteriores tweets el parlamentario fujimorista cuestionó los decretos de urgencia emitidos por el gobierno de Martín Vizcarra y consideró que el Ejecutivo realizará una "farra fiscal" hasta agotar las reservas económicas del país.

"Como el golpista está bajando en las encuestas y ya no está el Congreso “obstruccionista” para culparlo de la incapacidad del gobierno, ahora comienza la farra Fiscal hasta gastarse todas las reservas económicas que nos costó tanto a todos los peruanos.¡Que viva el populismo del dictador", escribió en su red social.

