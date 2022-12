Glave dijo que no se dan las condiciones para cambiar la situación política del país. | Fuente: RPP/Andina

La parlamentaria Marisa Glave (Nuevo Perú) aseguró este miércoles que actualmente no existen confianza en el Parlamento y que la votación de la cuestión de confianza que planteará el Gobierno del presidente Vizcarra no marcará el inicio de un camino democrático.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, la legisladora dijo que la situación actual del país no pasa por forzar el cierre del Congreso y que por tanto la votación de la confianza no cambiará el escenario político.

“La situación en este momento no se trata de forzar el cierre del Parlamento en el sentido de que mañana yo voto por la cuestión de confianza. Creo que no hay confianza en el Parlamento, el voto formal de mi bancada lo decidiremos mañana y lo diremos de manera conjunta, pero en este momento las condiciones no se dan para resolverse con una supuesta votación de decir sí ahora estamos todos listos hacia un camino democrático común”, dijo.

Nuevos mecanismos para modificar la Constitución

En esa línea, Glave dijo que es necesario analizar y poner sobre la mesa otro tipo de modificaciones a la Constitución como el llamar a una Asamblea Constitucional. Agregó que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que es una posibilidad.

“La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional, pero es diferente porque el Tribunal Constitucional a dijo que hay distintos mecanismo para avanzar hacia modificaciones de la Constitución y el propio tribunal ha dicho que una posibilidad es llamar a una Asamblea Constituyente, está dentro del orden constitucional”, comentó.

