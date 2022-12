El legislador indicó que su bancada dará el voto de confianza al Gabinete de Vicente Zeballos. | Fuente: Andina

El legislador del Partido Morado, Gino Costa, adelantó la noche de este miércoles que su bancada le dará el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, quien planteó ante el Congreso la política del Gobierno.

En declaraciones a la Rotativa del Aire de RPP Noticias, el legislador sostuvo que no es momento de generar una crisis ministerial, debido a que la pandemia por la COVID-19 fue impredecible. Agregó que negarle la confianza al Gabinete generaría mayores problemas al Ejecutivo para enfrentar la emergencia sanitaria.

“La consecuencia de no darle la confianza al gabinete es la de generar mayores problemas para enfrentar la pandemia (…) Lo que corresponde es tomar nota, exigirle al Ejecutivo que tome nota en los problemas que han sido identificados en el debate y que el país le reclama. Que se ponga las pilas para resolver muchos de los problemas que no está pudiendo resolver, pero de ahí a no darle la confianza, me parece que sería una gran irresponsabilidad”, dijo.

En esa línea, el parlamentario recordó que el Congreso previo fue disuelto debido a su actitud confrontacional y que negarle la confianza sería regresar a lo mismo. Agregó que ambos poderes tienen que trabajar en conjunto para hacer frente a la pandemia y encaminar al país al proceso electoral del próximo año.

“El Congreso se disolvió por la actitud confrontacional y obstruccionista que tuvo y estamos ocho meses después, un Congreso que está viendo si le da o no la confianza al Gobierno que acabó con el Congreso disuelto porque obstruía su labor, entonces qué queremos regresar a lo mismo”, sostuvo.

“Lo que corresponde es que el Congreso y el Ejecutivo colaboren, no lo han hecho ambos hasta ahora, el primer ministro ha venido a proponer diálogo y una agenda de trabajo conjunta. Ojalá que podamos ponernos a trabajar en esto y encaminar al país hacia las elecciones generales del próximo año”, añadió.

