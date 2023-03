Gabinete Flores-Aráoz y presidente Manuel Merino | Fuente: Luis Enrique Saldana | Fotógrafo: Luis Enrique Saldana

Tras conformar su gabinete, ahora Ántero Flores-Aráoz deberá conseguir el voto de confianza del Congreso de la República. Consultado por el tema en una entrevista a TV Perú, el presidente del Consejo de MInistros dijo que primero conversaría con cada bancada antes de presentarse en el Congreso.

Sin embargo, luego de la polémica generada por declaraciones de los ministros, algunos congresistas de la República anunciaron que ya decidieron negarle el voto de confianza. Así se perfilan las posiciones de cara al voto de confianza.

ADELANTAN VOTOS EN CONTRA

El congresista Orlando Arapa de Acción Popular confirmó en RPP Noticias que no dará el voto de confianza al gabinete, además en un comunicado de prensa cuestionó que se "haya designado a ministros que están vinculados con expresidentes de la República investigados por actos de corrupción".

“El premier no representa un premier de consenso, no representa al Perú profundo y en los ministros esperábamos ver que representen a colegios profesionales, a las macrorregiones. Solamente así se podía generar un gabinete de consenso que represente al país y le pueda dar legitimidad, de lo contrario va a generar muchas dudas y preocupaciones”, dijo Arapa a RPP Noticias.

Otro congresista que tampoco le dará el voto de confianza al actual gabinete es Hans Troyes, también de la bancada de Acción Popular. Para el parlamentario, los ministros no representan el sentir de las mayorías. "Es un gabinete reciclado no es un gabinete de ancha base como se dijo en el discurso. Es un gabinete fujiaprista que no representa el sentir de las grandes mayorías y muchos menos al partido de Acción Popular un partido demócrata institucionalista y que siempre hemos estado en contra de la corrupción. Lamentablmente tenemos ministros reciclados de gobiernos anteriores vinculados a actos de corrupción", dijo Troyes para este informe.

Desde el FREPAP, la vocera de la bancada María Teresa Céspedes dijo en Exitosa que tampoco le darán el voto de confianza al gabinete Flores-Aráoz: "El FREPAP le dirá que no porque no estamos de acuerdo con ese gabinete. Lamentablemente está llevando un gabinete que el pueblo lo está rechazando. El presidente Merino tiene que escuchar la pueblo", señaló.

Desde la bancada del Frente Amplio, el vocero Lenin Checco dijo que algunos congresistas ya tomaron una decisión: "No le vamos a dar el voto de confianza a una persona que tiene antecedentes", dijo el congresista tras ser consultado por su voto al gabinete. En un post en redes sociales difundido por el partido político y avalado por el congresista Checco, se lee que como parte de los motivos de la negación del voto se consideró la posición del premier por la reforma universitaria.

El congresista Rennan Espinoza, quien no pertenece a ninguna bancada, dijo que si la votación fuera mañana le negaría la confianza al nuevo gabinete. "De momento, estoy bastante inclinado a no otorgar el voto de confianza porque hay algunos ministros que han tenido una actitud totalmente confrontacional,desafortunada. Los nuevos ministros han tenido declaraciones desafortunadas, por ejemplo la ministra de Justicia y del Interior. Me parecen que están con el pie en alto y eso no es un buen mensaje para el gran grupo de ciudadanos peruanos que están disconformes con los que ha pasado", señaló el parlamentario.

A LA ESPERA

La congresista Angélica Palomino, del Partido Morado, dijo que como bancada aún no han tomado una decisión respecto al gabinete: "Nosotros vamos a seguir siendo responsables con el país, si bien es cierto aún no hemos determinado nuestro voto, en este momento sería irresponsable no darle el voto de confianza pero también queremos decirle al premier que si llegamos a darle el voto de confianza no es un cheque en blanco sino que tienen que corregir cualquier tema, tiene que comprometerse con la educación. Aún no lo hemos decidido como bancada, pero si me preguntas como ciudadana Angélica Palomino yo voy a darle el voto de confianza, no por el premier sino por el país"

Desde el partido Podemos Perú, el congresista Carlos Almeri, dijo que se convocaría a una reunión de bancada para evaluar la decisión. "Estoy pidiendo una reunión urgente de bancada para evaluar al gabinete, es un gabinete ultraconservador, no ha convocado a las distintas organizaciones sociales, representantes de la izquierda por ejemplo. Esto tiene que pasar por una evaluación y además el presidente Merino tampoco ha dado un mensaje claro al país. En lo personal, no me agrada este gabinete pero habrá que tomar una decisión política. No es un gabinete de ancha base".

Tras ser consultado por el voto de confianza al gabinete, el congresista Rubén Ramos, de Unión Por el Perú, dijo que aún no hay una decisión como bancada pero que él, ante los ministros presentados, está evaluando no darle la confianza al nuevo gabinete. "En este momento de transición tienen que ser convocados los mejores, se da en algunas carteras pero en otros no y por eso estoy evaluando no dar el voto de confianza. Por ejemplo Juan Sheput tiene gestiones en gobiernos corruptos como el de Alejandro Toledo, entonces no encaja en este descontento que existe. Esperaré acciones más que discurso de este gabinete" .

El vocero de la bancada fujimorista, Diethell Columbus, dijo que aún no lo tienen definido, tampoco han recibido alguna invitación para reunirse con el premier. "Vamos a esperar a escuchar la exposición de Flores-Aráoz, nos interesa saber qué cosa va a plantear, porque más allá de podamos conocer al premier como político, él ahora representa a un gobierno y el voto de confianza no se da sobre personas sino sobre el planteamiento que se hace, queremos escuchar qué planteamientos nos van hacer en economía, seguridad, educación", dijo a RPP.

Sobre los miembros del gabinete, destacó el perfil de la ministra de Justicia y del ministro de Trabajo. "Delia Muñoz en Justicia me parece muy solvente, Juan Sheput es un político de trayectoria, el mismo Flores-Aráoz es un político bien formado demócrata, articulador y conciliador", opinó.

RPP Noticias intentó comunicarse con representantes de Somos Perú y APP, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

