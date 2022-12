La congresista tuvo fuertes palabras contra Vicente Zeballos por su designación como representante en la OEA. | Fuente: Andina

El partido político de Fuerza Popular se pronunció tras las expresiones que realizó la congresista Martha Chávez durante la sesión de la Comisión de Constitución sobre la designación del extitular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, como embajador del Perú ante la OEA.

A través de su cuenta de Twitter, la agrupación indicó que no comparte lo dicho por la parlamentaria y que ella tendrá que brindar explicaciones al respecto.

"Fuerza Popular no comparte las expresiones de la congresista Martha Chávez que están siendo interpretadas como racistas o discriminatorias", expresó.

"Esperamos que ella pueda explicar sus declaraciones de hoy", agregó la organización política. Como respuesta al comunicado, la congresista indicó que ella no tiene que seguir dando explicaciones sobre el tema.

"Yo no soy responsable de las 'interpretaciones' que los enemigos del Fujimorismo puedan hacer sobre mis expresiones", respondió.

"Si a estas alturas yo debo explicarles a ustedes que no soy racista ni discriminadora, es que no me llegaron a conocer ni me interesa que lo hagan", puntualizó.

LAS DECLARACIONES

Durante la sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento, la parlamentaria aprovechó la oportunidad para hacer las críticas respectivas contra Vicente Zeballos. Uno de los motivos que indicó fue que Zeballos no tenía experiencia al respecto.

"De derecho internacional, poco sabe", dijo. "Sin duda es una facultad del presidente de la República designar de acuerdo a la Constitución a embajadores políticos. Pero eso no quiere decir que en plena pandemia se pase por alto la profesionalidad", expresó.

"Todo eso para darle espacio a una persona que quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia", agregó

