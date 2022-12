Fuerza Popular fue crítico con la posición de Vizcarra. | Fuente: Composición

Congresistas de Fuerza Popular criticaron la posición de Martín Vizcarra, quien acudió este martes hasta el Legislativo para anunciar que el Presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia no acudirían a la sesión de la Comisión de Constitución por demoras en la aprobación y debate de las reformas políticas.

Durante la sesión de la Comisión, los congresistas hablaron sobre la posición del mandatario, que reprochó al grupo de trabajo liderado por Rosa Bartra por haber archivado el proyecto de la inmunidad parlamentaria sin debate previo.

Héctor Becerril

El congresista mencionó la carta enviada a mesa de partes del Congreso por el PCM, Salvador del Solar, y dijo que su no presencia en la comisión es gravísima.

"Hay un mandato imperativo. No nos están pidiendo que se priorice el debate, sino que los 12 proyectos sean aprobados (...) ¿Hay obligación por aprobar? Es gravísimo lo que manifiesta el mandatario, que como archivamos un proyecto vienen y nos faltan el respeto", señaló ante la Comisión.

Luz Salgado

La parlamentaria acusó al mandatario de realizar un "doble discurso" ya que el mandatario se había reunido días antes con los portavoces de las bancadas en Palacio de Gobierno para apurar el debate de las reformas con la presencia de los ministros, pero estos al final no acudieron a la sesión.

"Vemos lamentablemente un doble discurso. Por un lado nos dicen que están dispuestos a escuchar el diálogo, el debate en el Parlamento y no solo con los parlamentarios, sino con las mesas de trabajo de expertos (...) Ahora vemos que lo que quieren es ponernos contra la pared: o me aprueban como está o desconozco", criticó Salgado.

Lourdes Alcorta

La congresista indicó que el mandatario ha realizado sus críticas basándose en la caída que ha sufrido en las encuestas en cuanto a su aprobación. Además, señaló que su actuar es a modo de amenaza ante un eventual cierre del Congreso.

"No sé quién lo rodea, pero ni el diablo es miserable para aconsejarlo tan mal (...) No puedo entender cómo el ministro de Justicia, que es también congresista y es activista por el diálogo, no ha venido. Su propia bancada lo ha reclamado y hoy no quiere dialogar", apuntó.

Mario Mantilla

Rosa Bartra

La presidenta de la Comisión evitó comentar sobre el acciones del Ejecutivo ya que debe mantener una posición neutral.

"No voy a hacer una lectura política. Como presidenta de la comisión voy a inhibirme porque definitivamente hacer una lectura en el sentido que me preguntan, no corresponde. Debo tener neutralidad para presentar dictámenes", precisó a la prensa.

