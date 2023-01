Carlos Tubino estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

“Quisiera ver los chats de los demás. ¿Te imaginas la cantidad de ataques arteros que hay contra nosotros en forma permanente?”. Así respondió Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, al ser consultado por los nuevos chats del grupo fujimorista ‘La Botica’ en WhatsApp, difundidos por un diario local.

En Ampliación de Noticias, el portavoz naranja reconoció que hay “palabras subidas de tono” en el mentado grupo, pero sostuvo que esas conversaciones datan de hace más de un año.

“Es de hace un año, año y medio. Desde que yo estoy de vocero en la bancada, nosotros no ternemos ningún tipo de coordinación de este tipo. Esto no es de ahora, es de hace más de un año”, remarcó.

En ese sentido, acusó a La República, diario que difundió los nuevos chats, de haber “sacado cosas de contexto” y adelantó que presentará acciones legales contra el medio. “Yo he sido difamado. Yo no soy un integrante del chat ‘La Botica’ y, sin embargo, ahí me ponen”.

“Esos chats buscan, con mala lecha política, poner obstáculos en cualquier negociación que haga con otras bancadas, para crear rencillas y, por otro lado, afectar lo que pueda suceder el día de mañana”, aseguró en referencia a la revisión del recurso de casación interpuesto por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contra la prisión preventiva dictada en su contra.

En defensa del fiscal

Tubino respaldó al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, titular de la Segunda Fiscalía Suprema, quien solicitó que se declare fundado el recurso de casación interpuesto por Fujimori Higuchi, pese a ser vinculado con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Un fiscal supremo no necesariamente tiene que avalar lo que un fiscal de un nivel más bajo ha mencionado o ha determinado. Él puede corregirlo. No es anormal que un fiscal supremo corrija lo que un fiscal en otra instancia ha podido llegar a decidir. Y eso no lo hace ser un delincuente”, comentó.

Sobre los presuntos vínculos del magistrado con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, el fujimorista refirió que este ha sido sindicado por una persona que se ha acogido a la colaboración eficaz, “que seguramente es un delincuente”.

“Esa persona dice y puntualiza a una persona e inmediatamente tenemos que satanizarla.Con las canas que tengo, soy recontra prudente para poder señalar y acusar a las personas”, sentenció.

Te sugerimos leer