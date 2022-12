Milagros Salazar anunció que Sánchez continuará hasta 2020 al frente de Ética. | Fuente: Congreso de la República

La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, anunció este miércoles que Janet Sánchez continuará al frente de la Comisión de Ética, luego de que la Junta de Portavoces acordara la recomposición de este grupo de trabajo.

Según explicó, a su bancada le corresponde la presidencia de este grupo de trabajo, y dijo que la permanencia de Sánchez se da en virtud a un acuerdo previo que hizo su agrupación parlamentaria.

“Nosotros vamos a respetar el acuerdo que en su momento tomamos y vamos a mantener a la congresista Janet Sánchez y en la próxima legislatura vamos a ver a quien elegimos”, comentó la parlamentaria a la prensa desde el Palacio Legislativo.

Milagros Salazar se pronunció sobre la permanencia de Janet Sánchez. | Fuente: RPP Noticias

Pide respetar acuerdo

Ante los pedidos para que se cambie a la presidenta de ese grupo de trabajo, Salazar sostuvo que se tenían que respetar los acuerdos y el Reglamento del Congreso. Agregó que como se trata de una comisión especial el plazo de su presidencia es de dos años, por lo que Janet Sánchez continuará hasta 2020.

“Lo que yo he sustentado en todo momento es que nosotros debemos respetar los acuerdos y el reglamento, porque si no respetamos los acuerdos entonces cualquier congresista más adelante no va a respetar el reglamento del Congreso, no va a respetar la constitución y cada quien va a hacer lo que quiere”, dijo.

Recomposición de Comisión de Ética

La Junta de Portavoces del Congreso acordó este miércoles la recomposición de la Comisión de Ética Parlamentaria, a fin de que todas las bancadas del Legislativo cuenten con representación en este grupo de trabajo.

Esta comisión especial ahora contará con 19 miembros, de los cuales 8 son de Fuerza Popular, mientras que cada una de las 11 bancadas contará con un integrante, según lo acordado en la sesión conducida por el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea.

Tras la decisión tomada en Junta de Portavoces, el Pleno del Congreso deberá ratificarla, para que se proceda con la elección de la mesa directiva de esta comisión.

