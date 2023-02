Frepap cuestionó las declaraciones de Pedo Cateriano. | Fuente: Foto: PCM

La congresista María Teresa Céspedes, vocera de la bancada del Frepap, rechazó las declaraciones que dio esta mañana el ex presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano en las que, para intentar explicar una supuesta inexperiencia política de este partido político, señaló que "afirmaban cosas que no tenían un sustento en la realidad".

"Rechazamos las declaraciones de Pedro Cateriano, así como nos oponemos a cualquier acto discriminatorio contra nuestro partido y militantes del Frepap. Quienes tenemos más de 30 años de militancia teniendo como eje fundamental la lucha contra la corrupción. Creemos en una inversión minera responsable sin abusos y defendemos los intereses de la población, promoviendo la agricultura con estudio previo y sustento técnico", señaló.

Más temprano, en entrevista con RPP Noticias, el saliente presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, justificó el Plan de Gobierno que presentó ante el Congreso para intentar obtener el voto de confianza. Sin embargo, cuestionó que algunos congresistas con poca experiencia en la gestión pública, concretamente los de la bancada del Frepap, lo acusaran de haber presentado propuestas que el Gobierno no podría concretar en su último año de gestión.

"La persona que no ha tenido ninguna experiencia en la gestión pública, como lamentablemente hay muchos congresistas que no conocen cómo se maneja el Estado; por ejemplo, los congresistas del Frepap no tienen ningún conocimiento del manejo de la cosa pública, afirmaban cosas que no tenían un sustento en la realidad, pero esto forma parte de un debate democrático y abierto", señaló.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Cateriano señaló que el vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, lo "conminó públicamente" durante el debate parlamentario a que cambiara su postura. Sin embargo, recordó que durante su exposición confesó que "ya había estado advertido" de que no obtendría el voto de confianza si no cambiaba al ministro de Educación, Martín Benavides, "porque no había consenso respecto a su permanencia".

Asimismo, reveló que, días antes de su presentación ante el Parlamento, el presidente de esta institución, Manuel Merino, lo citó de manera urgente para manifestarle que no había consenso al interior del Parlamento para extenderle el voto de confianza "porque la ratificación en el cargo del ministro había ocasionado esa situación política".

