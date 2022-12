El presidente del Consejo de Ministros solicitó cuestión de confianza. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El analista político Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, consideró que es necesario que el Congreso apruebe la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo pese al enfrentamiento que existe entre ambos poderes del Estado.

"No estamos en el mejor momento, pero puede ser peor no hacer nada. El mejor escenario es que salgamos de este atolladero, y eso quiere decir que se dé la cuestión de confianza y que el Congreso discuta en buenos términos y saque mejores soluciones", señaló el politólogo en entrevista con RPP Noticias.

En respuesta a quienes sostienen que el Congreso no va a encontrar soluciones a los problemas de la política peruana, Tuesta recordó que cuando se debatieron los proyectos de ley sobre el referéndum, el Parlamento mejoró, tras un debate, la propuesta del Ejecutivo sobre el proyecto de ley sobre el financiamiento de partidos.

"Hubo en ese momento, lamentablemente, una situación de presión, pero también se desnaturalizó el que tenía que ver con la bicameralidad, pero así es el debate. Creo que debe haber debate, pero tiene que ser en mejores términos, no puede ser posible que los argumentos se basen en el desconocimiento", destacó.

Responde a cuestionamientos por plazos

Respecto a las críticas que ha recibido el Ejecutivo por el plazo fijado para la aprobación de las reformas constitucionales, el analista político recordó que este debate comenzó hace dos años y que en todo este tiempo no se ha avanzado. Además, precisó que estos temas ya son de conocimiento de los congresistas e incluso han sido discutidos. "Estamos llegando al tramo donde los tiempos son cortos", mencionó.

Tuesta explicó que dos de los proyectos que deben tener reforma constitucional, como el que modifica la inmunidad parlamentaria y el que limita las candidaturas de personas que tienen sentencia en primera instancia, no son temas nuevos para los legisladores. "No me digan que eso es un imposible", dijo.

Asimismo, señaló que los otros proyectos que no contemplan una reforma constitucional deben ser revisados al detalle y luego discutidos en el Congreso. "El nuestro no es un documento escrito en piedra, pero la primera condición para debatir es leer", precisó.

