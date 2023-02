Edgar Alarcón, ex contralor general de la República. | Fuente: Andina

El excontralor general de la República, Edgar Alarcón Tejada, anunció este lunes que será candidato al Congreso en las elecciones de 2020 con el número 1 de la lista para la región Arequipa por el partido Unión Por el Perú (UPP).

Alarcón dijo a la prensa que se integró a la lista de UPP por invitación de Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta Humala que cumple una sentencia de 19 años de prisión y encabeza la lista de candidatos a congresistas por Lima de la misma agrupación política.

“Mi apoyo será con bases técnicas, en la lucha contra la corrupción”, dijo Alarcón, quien actualmente se desempeña como asesor principal del Gobierno Regional de Arequipa que lidera Elmer Cáceres Llica.

El funcionario dijo que podría dejar el cargo de asesor el próximo 26 de noviembre, a 60 días de las elecciones. Sin embargo, indicó que podría mantenerse como asesor Ad honorem para sacar adelante varios proyectos, entre los que mencionó a la variante de Uchumayo, Majes Sihuas II y la construcción seis hospitales en la región.

Gestión cuestionada

Alarcón fue contralor general entre junio de 2016 y julio de 2017, cuando vacado de su cargo por decisión de la Comisión Permanente del Congreso que aprobó un informe que recomendaba su destitución por irregularidades durante su gestión.

La salida de Alarcón se dio en medio de la polémica por la difusión de audios de conversaciones suyas con varios ministros, entre ellos el presidente Martín Vizcarra, quien entonces ocupaba el cargo de ministro de Transportes. En los audios se escucharon diálogos sobre distintos proyectos de inversión como el polémico caso del aeropuerto de Chinchero.

“Aunque algunos tienen una opinión formada, no se puede negar que he sido blanco de ataques de medios de comunicación y de políticos. Todo se hubiera evitado si se daba un informe favorable al aeropuerto de Chinchero. Yo no grabo, no es mi costumbre (…). Si hoy me remueven el próximo a nombrar no garantiza la lucha contra la corrupción”, dijo Alarcón en su defensa tras ser apartado del cargo de contralor.

