Julio Velarde calificó de “afrenta” las expresiones de Cecilia García. | Fuente: Andina

“No tengo por qué ser maltratado, ni ningún ciudadano, por ninguna congresista o ningún congresista. Creo que es una afrenta y no tengo por qué tolerárselo”.

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, respondió así a la congresista Cecilia García, de Podemos Perú, quien lo calificó como “amigo de las AFP” durante una sesión de la comisión multipartidaria creada para analizar la reforma integral del sistema de pensiones.

El economista, visiblemente molesto, calificó de “afrenta” las expresiones de la legisladora, tras considerar que “ser congresista no hace que se pierdan los buenos modales y las buenas maneras”.

“Está tal vez acostumbrada a maltratar a otra gente, (pero) definitivamente no se lo pienso aceptar”, sentenció Velarde Flores.

Durante la sesión, la parlamentaria de Podemos Perú cuestionó a Velarde por -según ella- haber emitido un informe en el que advertía que las AFP podrían quedarse sin liquidez ante las medidas impulsadas desde el Legislativo.

“¿Por qué en su corazón o en sus preocupaciones no existe el mismo ánimo de proteger a los hermanos de la ONP, que no tienen dinero, que no han trabajado más de cien días? Sin embargo, su ánimo de poder apoyar a los amigos de las AFP ha sido evidente”, señaló.

“Sacamos una norma el 3 de abril, y el 7 de abril saca un informe que evidencia al país que las AFP pueden quedarse sin liquidez, con esa forma de alarma, de preocupación, que no veo por los ciudadanos de a pie”, añadió.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Julio Velarde calificó de “afrenta” las expresiones de Cecilia García.

Te sugerimos leer