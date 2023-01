La legisladora dijo que nunca participó de una conversación en la que se tratara el tema del TC. | Fuente: Andina

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), rechazó la noche de este lunes haber participado del audio en el que se escucha a congresistas del fujimorismo y el APRA conversar sobre la elección del nuevo Tribunal Constitucional.

En declaraciones a la prensa, la legisladora aseguró que el audio fue “construido” y que, si bien nunca participó de un diálogo sobre ese tema, no tendría nada de malo que lo hubiera hecho, debido a que es su derecho.

“(Este es) un audio construido. Jamás he participado de una conversación en la cual se haya tratado este tema, lo cual no sería malo, porque tengo derecho, no solo derecho, tengo deber de participar de la vida pública en mi país”, dijo.

Denuncia

Previamente, la parlamentaria aseguró que la difusión de esta grabación representa un atentado contra las comunicaciones privadas. En esa línea, ahora dijo que ha presentado una denuncia para que se realice un peritaje al audio.

“Soy autora entre comillas de un diálogo que jamás existió. (Puse una) denuncia que va a seguir su curso y espero, además, que se determine con absoluta claridad y se sancione cuando corresponda a los responsables”, sostuvo.

Difusión de audio

El dominical Cuarto Poder difundió la grabación de una conversación entre los parlamentarios Rosa Bartra, Úrsula Letona, Miguel Torres (Fuerza Popular) y Javier Velásquez Quesquén (APRA), sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

Esta conversación se registró en el contexto de la conformación de la comisión especial para el nombramiento de los nuevos integrantes del organismo constitucional. El grupo de trabajo recién se instaló el pasado 11 de setiembre con Pedro Olaechea como presidente del Congreso.

El pleno del Congreso elegirá el próximo 30 de setiembre a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, según dio a conocer la primera vicepresidenta del Parlamento, Karina Beteta.

