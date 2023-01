El congresista Enrique Fernández Chacón fue internado con COVID-19 a inicios de junio. | Fuente: Andina

Your browser doesn’t support HTML5 audio | Fuente: rPP

El congresista del Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, dijo este lunes a RPP Noticias que se encuentra "bastante recuperado" de salud tras superar la COVID-19, enfermedad que lo tuvo internado por casi dos meses en una clínica de Lima.

"Aunque los médicos diagnosticaron que iba demorar 6 meses mi recuperación, parece que lo he logrado hacer más que en 60 días. Salí casi sin caminar, mal del estómago, mal de los pulmones; ahora ya puedo decir que estoy reencauchado de nuevo y con ganas de hacer cosas", dijo a la la tercera Rotativa del Aire de RPP.

Fernández Chacón reveló que durante su internamiento perdió el conocimiento y fue inducido a un coma para continuar con su tratamiento.

"Yo he estado inconsciente más de cuarenta días, porque fui sometido a un coma inducido. He estado 22 días con tubos [...] incluso mi hijo ya estaba con la autorización para despedirse de mí, porque ya no había ninguna posibilidad", relató. "Pero parece que no me quieren por otro lado, así que prefiero estar acá [...] Toda la familia estaba resignándose cuando de repente di la sorpresa (con su recuperación)", comentó con tono de humor.

El parlamentario dijo que lo último que recuerda antes de su internamiento a inicios de junio de este año, es que estuvo "persiguiendo hospitales y clínicas" que lo atendieran, pero solo logró conseguir una cama en la clínica Ricardo Palma por una gestión realizada por el presidente del Congreso.

Fernández Chacón dijo que de no haber sido congresista hubiera muerto por la COVID-19, "porque (por) la influencia que tenía es que me recibieron en la clínica".

"Cuando interviene un poder ahí cambia la cosa y eso no debe ser", dijo.

NUESTROS PODCAST

TODO SOBRE EL CORONAVIRUS: El doctor Elmer Huerta informa a través de este este canal todas las coberturas realizadas por RPP sobre la pandemia de la COVID-19 en el Perú y el mundo. Aquí encontrarás análisis, entrevistas y programas especiales.

Te sugerimos leer