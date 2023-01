La Comisión Permanente sesionó de forma accidentada tras la disolución del Congreso

Frontis del Congreso | Fuente: AFP

La expectativa del Perú se centró este miércoles en el Congreso de la República tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre su disolución, la cual es desconocida por la Mesa Directiva del Parlamento, presidida por Pedro Olaechea, y por las bancadas de Fuerza Popular, Apra y sus aliados. De acuerdo con la Constitución, corresponde a la Comisión Permanente instalarse para ejercer las funciones del Poder Legislativo.

SIGUE NUESTRA COBERTURA MINUTO A MINUTO

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

- 20:25: Se cierra la sesión de la Comisión Permanente del Congreso disulto por el presidente Martín Vizcarra.

- 20:21: Con 19 votos a favor, la Comisión Permanente rechazó el oficio enviado por el Minsiterio de Relaciones Exteriores, en el que se les pide entregar sus pasaportes diplomáticos.

- 20:18: La Comisión Permanente aprobó por unanimidad solicitar al Ministerio del Interior el retiro de policías apostados en los exteriores del Congreso de la República.

- 19:35 "(Lo que vemos del Gobierno) son las prácticas que se realizan en la Venezuela chavista. Pregúntenle a nuestros hermanos venezolanos cómo se le intimida a la oposición. No es con tanques. Las dictaduras del siglo XXI, escudadas en el nombre del socialismo son más sofisticadas", opina Salvador Heresi.

-19:10: "Las dictaduras modernas no necesitan tanques. Tampoco estaba bien el cierre del Congreso en el 92", opina el congresita Luis Galarreta (Fuerza Popular).

-18:45: Con 21 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Comisión Permanente aprueba autorizar al Presidente del Congreso de la República para que interponga una Acción Competencial y su correspondiente Medida Cautelar ante el Tribunal Constitucional.

-18:40: "El procedimiento de selección para elección de un magistrado del Tribunal Constitucional culminó el 30 de setiembre", comenta el congresista Miguel Torres (Fuerza Popular).

- 18:30: Congresistas de Nuevo Perú y Frente Amplio se retiraron de la sesión luego de cuestionar que Fuerza Popular está bloqueando ver las facultades de la Comisión Permanente.

- 18:28: Pleitos en la Comisión Permanente por discrepancias con la agenda de la sesión.

- 18:12: "En los paises donde gobierna la izquierda se interpeta (la Constitución a su manera). (...) Los señores de la izquierda vienen aquí a ser juez y parte", reclama Salvador Heresi.

- 17:55: El congresista Ángel Neyra (Fuerza Popular) dice que denunciará a los congresistas que son cómplices de un golpe de Estado.

- 17:48: Luis Iberico sostiene que quienes se encuentran en la Comisión Permanente son "congresistas" y no "excongresistas" como sostienen algunos miembros.

- 17:38: Héctor Becerril acusa a los congresistas de Frente Amplio y Nuevo Perú de aliarse al golpe de Estado.

- 17:26: Rosa Bartra sostiene que el Congreso está en funciones y que el presidnete Martín Vizcarra ha organizado un golpe de Estado.

- 17:24: Se discute en qué calidad de Comisión Permanente se ha abierto la sesión. Frente Amplio y Nuevo Perú piden que se aclare este punto porque el Parlamento estaría infringiendo la Constitución.

- 17:20: Con 20 votos a favor 13 en contra y una abstención se declara la Comisión Permanente.

- 17:15: El presidente del Congreso Pedro Olaechea dice que hoy sesionan en la regularidad en la que el Parlamento trabaja. "Estamos en una situación de Golpe de Estado. (...) Toca a la Comisión Permanente, el trabajo de regresar el país a poderes equilibrados", dijo.

- 17:05: Se instala la comisión Permanente del Congreso

-14:45: Pedro Olaechea y excongresistas de Fuerza Popular ofrecieron una conferencia de prensa en el Congreso. En respuesta a la renuncia de Mercedes Aráoz, el presidente de la Comisión Permanente pidió que se convoquen a elecciones generales. "La única manera de resolver la crisis está en la Constitución, hoy día nos vamos todos y llamamos elecciones. Si tengo que ser yo el que llame a elecciones lo haré, pero vámonos todos ya y dejemos que el pueblo elija ahora", dijo.

- 14:30: Marco Arana y Justiniano Apaza, excongresistas del Frente Amplio, presentaron un documento ante el Tribunal Constitucional en respuesta al oficio enviado por Pedro Olaechea. En este señalan que no se publicó ninguna resolución en el diario oficial El Peruano que haga oficial la elección de Gustavo Ortiz de Zevallos como magistrado del TC y que esta no se llegó a culminar en la sesión del Pleno.

- 11:45: En diálogo con RPP Noticias, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña cuestionó el oficio enviado por Pedro Olaeceha al Tribunal Constitucional para que sea reemplazado por Gustavo Ortiz de Zevallos. "Un Congreso disuelto no puede sacar una resolución sobre un asunto que no está terminado de discutir, y menos condicionando una competencia histórica del Tribunal Constitucional. Me preocupa mucho esto", ddeclaró.

- 11:33: María Elena Foronda envió un documento a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. La excongresista del Frente Amplio solicita abrir una investigación por la presunta suplantación de su voto durante la elección en el Pleno del Congreso de Gustavo Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

- 11:00 El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Oleachea, envió un oficio al Tribunal Constitucional con el que busca que Gonzalo Ortiz de Zeballos reemplace en el TC a Eloy Espinosa Saldaña, por ser "el magistrado con mandato vencido cuya colegiatura es la de menor antigüedad". Excongresistas como Marisa Glave, Alberto de Belaunde, Indira Huilca y Patricia Donayre denuncian que este mecanismo para reemplazar a un miembro del Tribunal Constitucional es irregular y que no fue discutido en el Plano del Congreso antes de su disolución.

- 10:10: Salvador del Solar, ex presidente del Consejo de Ministros, llegó a Palacio de Gobierno.

- 09:45: Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, llegó al Congreso y dijo que esta tarde evaluarían la renuncia de Mercedes Aráoz. Rosa Bartra, quien el martes dijo que "Hugo Chávez se ha reencarnado en Martín Vizcarra", también llegó, pero no quiso dar declaraciones.

- 09:20: Un equipo de RPP Noticias está frente al domicilio de Mercedes Aráoz en Miraflores. A diferencia del día anterior, el panorama está menos agitado, aunque el número de periodistas en el lugar es similar.

- 09:00:En Curitiba, Brasil, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez inician una nueva ronda de interrogatorios a Jorge Barata. Los integrantes del Equipo Especial Lava Jato preguntarán al exjefe de Odebrecht en Perú sobre la identidad detrás de los nuevos 'codinomes', apodos vinculados a pagos hechos por la empresa. Se prevé que, entre estos, se revelen nombres de excongresistas. También está presente el procurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez.

- 08:00: El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, quien visitó Palacio de Gobierno el lunes y era voceado para asumir como nuevo titular de la vacante cartera de Justicia, descartó asumir un ministerio en el gabinete liderado por Vicente Zeballos."Para defender el orden constitucional, no se requiere de un cargo público. En esa modesta tarea seguiré como un ciudadano más", escribió.

- 07:50: Respuesta a a las decleraciones de Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, en RPP Noticias. Fuentes del entorno de Mercedes Aráoz señalan que ella no ha ido a Palacio de Gobierno, pero que ya le anunciaron que no puede ingresar al Despacho de la Vicepresiencia.

- 07:45: Vicente Zeballos anunció que la ceremonia de juramento del nuevo Consejo de Ministros, el cual será encabezado por él, será este jueves por la tarde. Sobre el ministro de Economía, dijo que este será de la misma línea que los anteriores y que el Gobierno no prevé hacer un cambio del modelo económico.

- 07:30: El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dijo en RPP Noticias que el Gobierno no reconoce la renuncia de Mercedes Aráoz y que "desde una perspectiva constitucional" ella sigue siendo la vicepresidenta. "[Ella renunció] ante el presidente del Congreso y el Congreso no existe. Ha quedado disuelto". También negó que le hayan impedido el ingreso a Palacio de Gobierno.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Vicente Zeballos en RPP Noticias | Fuente: RPP Noticias

- 07:00: El excongresista Roberto Vieira intentó viajar, por segundo día consecutivo, de Lima hacia Miami (Estados Unidos) y nuevamente no tuvo éxito. A diferencia de su intento del martes, donde no pudo abordar el vuelo porque su pasaporte diplomático ya no tenía validez al dejar de ser legislador, esta vez se le notificó que un juez de la Corte Suprema había dictado impedimento de salida del país en su contra. El exmiembro de Peruano por el Kambio es investigado por presunto tráfico de influencias.

MARTES 1 DE OCTUBRE

- 22:30 Excongresistas opositores a Martín Vizcarra, como Rosa Bartra (Fuerza Popular) o Juan Sheput (Contigo), se suman al pedido para que se celebren elecciones generales, medida que estaba en un proyecto de ley del Ejecutivo al que sus propias bancadas se habían opuesto y mandado al archivo el último jueves.

- 21:28: Mercedes Aráoz anuncia a través de su cuenta de Twitter que renuncia a su cargo como vicepresidenta y al encargo de presedenta en funciones que juró el día anterior ante el Congreso disuelto. Además, pide que se celebren elecciones generales para salir del entrampamiento político.

-18:40 El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el cierre del padrón electoral, con lo cual se inicia el proceso de elecciones parlamentarias fijada para el 26 de enero de 2020, a fin de completar el periodo constitucional 2016-2021 del Congreso.

-18:20 Mercedes Aráoz dijo en entrevista a CNN y a la agencia Reuters que respetará lo que decida el Tribunal Constitucional sobre la legalidad o ilegalidad de la disolución del Congreso dispuesta por Martín Vizcarra. Además, dijo que aceptó el encargo del Congreso como presidenta encargada como un acto político, más que como un cargo con funciones. En ese sentido, descartó conformar un gabinete de ministros paralelo.

“No he hablado con él (presidente Vizcarra). Me encantaría hablar con él pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”, agregó la política que fue ministra de Economía durante el Gobierno del fallecido presidente Alan García.

-18:02 Pedro Olaechea afirma que el Congreso sigue en funciones y convocó a reunión de Comisión Permanente para el miércoles 2 de octubre a las 17:00 horas.

-17:21 Rosa Bartra insiste en señalar a Vizcarra como dictador. "Hugo Chávez se ha reencarnado en Martín Vizcarra", dijo a RPP.

- 17:05 Rosa Bartra de la Comisión Permanente afirmó que OEA no ha validado "ninguno de los hechos arbitrarios y golpistas de Martín Vizcarra" en su pronunciamiento de este martes. Junto a sus colegas de Fuerza Popular, Luz Salagado y Karina Beteta, insistió que Vizcarra dio un golpe de Estado.

- 16:40 Pedro Olaechea se retiró de la casa de Mercedes Aráoz tras estar reunidos por casi una hora.

- 15:40 Pedro Olaechea llegó a la casa de Mercedes Aráoz, en Miraflores.

Interior del Congreso este martes 1 de octubre | Fuente: AFP | Fotógrafo: Cris Bouroncle

- 15:00 Frente Amplio presentó una denuncia penal contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y Milagros Salazar por usurpación de funciones.

- 14:45 Gloria Montenegro confirma que le ofrecieron mantenerse en el cargo de ministra de la Mujer.

- 14:30 Un equipo de la agencia extranjera Reuters se retira de la casa de Mercedes Aráoz. El presidente de la Comisión Permanente, también tuvo una reunión esta mañana con miembros de la prensa

- 14:20 Quienes sí se retiraron de Palacio de Gobierno son los excongresistas oficialistas Clemente Flores, Jorge Meléndez, Alberto Oliva y Sergio Dávila.

- 14:20 Se retira de Palacio de Gobierno la camioneta del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos. El ministro permanece por más de cinco horas.

- 13:50 El Gobierno Regional de Loreto, a través de un pronunciamiento formado por el gobernador Elisban Ochoa respaldó la disolución del Congreso.

- 13:32 El Congreso anunció que "sigue en funciones dado el ilegal proceder del jefe de Estado en su pretensión de traerse abajo a la democracia". Además, acusaron al presidente Martín Vizcarra de "romper el orden constitucional" y "promover este tipo de asonadas contra la oposición".

- 13:30 El Congreso de la República condenó la agresión sufrida por el parlamentario Carlos Tubino en los exteriores del recinto legislativo y denunció que esto se produjo "ante la complacencia de las fuerzas policiales".

- 13:00: Carlos Tubino responsabiliza, a través de cuenta de Twitter, al "descriterio de la Policía" por la agresión en su contra. "Al final la Policía Montada me rescató".

- 12:40: Medios locales publican fotos y videos de la agresión contra el congresista Carlos Tubino, a quien le lanzaron un cono naranja de estacionamiento cuando se dirigía hacia el Parlamento.

- 12:30: Un grupo de alcaldes de Lima Norte (Puente Piedra, Comás, Ancón, Santa Rosa, Carabayllo, Independencia y San Martín de Porres) emitió un pronunciamiento de respaldo al presidente Martín Vizcarra tras la disolución del Congreso. "Creemos fielmente que es tiempo de escribir un nuevo capítulo de un Perú próspero, digno y de oportunidades para todos".

-12:00: La Organización de Estados Americanos emitió un pronunciamiento sobre la crisis en Perú en el que considera que le compete al Tribunal Constitucional peruano "pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas". Además, considera constructivo que el Gobierno haya dado la fecha de las próximas elecciones y "que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación". "Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas".

-11:45: Se reportan incidentes en los intentos de ingreso de los congresistas. Algunos ciudadanos reunidos alrededor del Congreso lanzaron agua a Gilbert Violeta (Contigo) y objetos a Carlos Tubino (Fuerza Popular). Representanes del fujimorismo responsabilizan a Martín Vizcarra por el bienestar de los legisladores.

- 11:35 El exministro de Economía Luis Carranza está en Palacio de Gobierno. La cartera de la que fue titular entre 2006 y 2008 está vacante tras la renuncia de Carlos Oliva.

- 11:30 Culmina la conferencia de prensa a medios extranjeros liderada por Pedro Olaechea, presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

- 11:25: Pedro Olaechea destaca en el nivel de convocatoria de 'Con Mis Hijos No te Metas', grupo al que dice pertenecer, para cuestionar cuál es la verdader mayoría en el país. Rosa Bartra niega que Fuerza Popular haya "blindado" al exjuez César Hinostroza en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto.

- 11:15 La congresista Rosa Bartra también declara en la conferencia de prensa ante medios extranjeros y defiende el accionar de la Comisión de Constitución, que el último jueves archivó el proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo.

- 11:10: Pedro Olaechea, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, dice ante la prensa extranjera que todo lo que hizo el Congreso este lunes fue apegado a la ley.

- 10:45: La excongresistas fujimoristas Úrsula Letona y Karla Schaefer intentan ingresar al Congreso, pero las barreras policiales lo dificultan.

- 10:30: El presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, ofrece una conferencia de prensa a medios extranjeros. Allí asegura que no entiende por qué en el Perú se cree que el Congreso es corrupto. "La gran mayoría, si no la totalidad, ninguno tiene un juicio o está implicado en uno de estos casos", declaró.

- 10:00: Salvador Heresi, segundo vicepresidene del Congreso disuelto, también llegó a la sede del Legislativo.

- 09:57: La vicepresidenta del disuelto Congreso, Karina Beteta, llega al Parlamento y se refiere a Martín Vizcarra como "expresidente". "El Congreso no está disuelto, lo que ha habido es un golpe de Estado", declaró.

- 09:55: Ministros comienzan a llegar a Palacio de Gobierno. Vicente Zeballos, flamente presidente del Consejo de Ministros, y Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, llegan a la sede del Ejecutivo.

- 09:40: Siguen llegando integrantes de la Comisión Permanente. La fujimorista Luz Salgado llegó al Palacio Legislativo y dijo a quienes apoyan la disolución del Congreso que "ya tienen su 5 de abril", en referencia al autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992.

- 09:30: Héctor Becerril (Fuerza Popular), miembro de la Comisión Permanente, fue el primer congresista en llegar al Congreso. Aseguró que no tuvo problemas para ingresar y que su intención era seguir ejerciendo sus labores como legislador

Frontis del Congreso de la República este martes 1 de octubre | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Joanna Castro

Te sugerimos leer