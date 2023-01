Congresista plantea la revocatoria de legisladores. | Fuente: Foto: Congreso

El abogado Pedro Morales, candidato al Congreso por Acción Popular en la lista de Lima, planteó la posibilidad de la revocatoria de congresistas "porque entendemos que el ciudadano tiene que empoderarse". "Ya se puede revocar a los alcaldes, a los gobernadores regionales, pero no se puede revocar a los congresistas", señaló.

En su opinión, esto "va a generar que el congresista vaya a trabajar y cumpla las promesas electorales que ha hecho, porque si no es así, a mitad de periodo la población va a poder sacar al que blinda y al que tiene intereses personales y no trabaja por la ciudanía". Agregó que esto permitiría sacar adelante reformas que se han quedado pendientes.

Protección al consumidor

En otro momento, el candidato señaló que, de llegar al Congreso, una de sus principales propuestas será la lucha por los derechos de los consumidores. Al respecto, planteó la creación de un organismo constitucionalmente autónomo "que defienda por primera vez los derechos de los usuarios y consumidores".

"Indecopi desgraciadamente no lo hace porque su creación no fue para eso y los organismos reguladores no defienden los derechos, sino que regulan la actividad de cada sector. La pandemia ha desnudado problemas muy grandes que no se están tocando. El Poder Ejecutivo y el Legislativo se han enfrentado y no se ha volteado a ver los problemas reales", expresó.

Finalmente, el candidato al Congreso por Acción Popular reconoció "algunos problemas" al interior de su partido; sin embargo, aclaró que estos "no vienen de ahorita". Pese a esto, el postulante consideró que "es normal que en un partido político existan diferentes opiniones".

Pedro Morales, candidato al Congreso por Acción Popular en la lista de Lima.

