El congresista Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, señaló que cuentan con los votos "con las justas" para lograr la aprobación -en segunda legislatura- para prohibir la postulación a cargos públicos de sentenciados en primera instancia y evitar que sea aprobada mediante un referéndum y que pueda ser aplicada en las elecciones generales del 2021.

"No se puede resfriar nadie porque incluso teníamos los votos, a pesar de que el partido Podemos Perú y UPP se retractaron a la semana siguiente de la primera votación, y con eso incluso podríamos tener 90 votos. Pero aquel día del Pleno en Trujillo había muchas licencias por enfermedad y no llegábamos, por eso se suspendió la sesión", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Chehade mencionó que actualmente la mayoría de estos parlamentarios están recuperados y con eso ya se tendrían los votos para la aprobación de la norma. Asimismo, exhortó a parlamentarios de Somos Perú, Podemos Perú y Unión por el Perú a que "recapaciten" y confirmen la primera votación que tuvieron en la anterior legislatura.

"Creo que la próxima semana ha sido programada la sesión para ver el tema de los impedimentos para que no postule gente condenada en primera instancia. Ya tendríamos una primera reforma constitucional que será sumamente importante en la lucha contra la corrupción y para tener un mejor Congreso el próximo año", apuntó.

Chehade Moya consideró que la decisión del partido Podemos Perú de cambiar su voto en contra de esta norma se debe a una indicación de su vocero, el congresista Daniel Urresti, quien tiene pendiente el inicio del juicio oral por el asesinato del periodista Hugo Bustíos por el cual, de ser condenado, podría afectar su intención de postular a la Presidencia.

"Confiamos en que recapaciten y puedan reconfirmar porque es una reforma constitucional y reforma electoral central y no queda mucho tiempo, solamente hasta el 28 de setiembre. Lo bueno es que es una reforma constitucional que no necesita la promulgación del presidente de la República. El Congreso al día siguiente la promulga. No demora mucho", explicó.

