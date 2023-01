Exfuncionaria de OSCE presentó recurso ante el JEE.

La ciudadana Mónica Yaya, exfuncionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 un recurso de tacha contra la candidatura al Congreso del expresidente Martín Vizcarra por el partido Somos Perú.

En su petitorio, Yaya cuestionó que el expresidente, quien convocó a las elecciones generales del próximo año, haya anunciado su intención de ser candidato al Congreso en la lista del partido Somos Perú. En su opinión, esto representa una infracción a la Constitución y a la Ley Orgánica de Elecciones.

Semanas atrás, el excongresista Daniel Salaverry anunció la inscripción oficial ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de su postulación a la Presidencia de la República por Somos Perú. Durante el evento partidario, estuvo acompañado del expresidente Martín Vizcarra, quien lidera con el número 1 la lista de este partido al Congreso de la República.

En su discurso, Salaverry aseguró que la candidatura de Somos Perú "es la única que garantiza que trabajen de la mano el Congreso y el Ejecutivo", mientras que Vizcarra adelantó que este partido va a proponer desde el Congreso la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

"Esto es fundamental. No queremos normas engañosas, que nos dicen que hacen una cosa, pero en el fondo pretenden otra. Nos dijeron que habían eliminado en primera votación la inmunidad parlamentaria, pero cuando revisamos no han eliminado. Ya no estamos los peruanos para que nos pretendan seguir engañando", señaló.

