El segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel, descartó la posibilidad de solicitar la postergación de las elecciones generales por el incremento de casos de COVID-19. En conferencia de prensa, el parlamentario señaló que el Ministerio de Salud y los organismos electorales deben apurarse con la elaboración de los protocolos de bioseguridad.

"Los plazos son inamovibles. Ya se convocaron a elecciones en abril de este año y se tienen que dar. Lo que sí he exigido y he exhortado, tanto al Ejecutivo como a los entes electorales, que se pongan de acuerdo en los protocolos. No hay a la fecha los protocolos que se van a usar en las elecciones para los miembros de mesa y los votantes", señaló.

"Exhorto, tanto a los órganos electorales, como al Poder Ejecutivo, a emitir dichos protocolos para conocimiento de todos los ciudadanos de cómo vamos a ejercer nuestro derecho al voto con el respeto a nuestro derecho a la salud", señaló tras precisar que en una reunión anterior con el presidente Francisco Sagasti se abordaron las acciones frente a la pandemia.

En otro momento, señaló que la posible moción de censura al ministro del Interior, José Elice, por las muertes ocurridas durante las protestas agrarias, es parte del "control político" del Parlamento. Al respecto, recordó que previamente el ministro tendrá la oportunidad de acudir al Parlamento para responder sobre la actuación de la Policía en estos actos.

Roel Alva también informó que el Consejo Directivo del Congreso aprobó una moción para exhortar al Poder Ejecutivo a no realizar gastos "que no tienen como objetivo directo la lucha contra la pandemia". El parlamentario cuestionó los "gastos innecesarios" al interior del Ejecutivo para actividades oficiales en medio de la llegada de una segunda ola de contagios.

