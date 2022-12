Congresista cuestionó actuación del JNE. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista César Combina, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de intentar afectar su libertad de expresión mediante "coacciones". El parlamentario se refirió a un proceso en su contra por supuesta violación de la neutralidad electoral sobre una supuesta referencia a un candidato presidencial.

En la segunda vuelta electoral, el vocero de Alianza para el Progreso criticó al exgobenador regional de Junín Vladimir Cerrón, quien es, además, fundador del partido Perú Libre, que impulsa la candidatura presidencial de Pedro Castillo. Sin embargo, el parlamentario consideró que la resolución del JNE revela una parcialización y que este organismo "ha cumplido los caprichos del candidato Pedro Castillo".

"En los últimos días estoy viviendo un acoso político para silenciarme de mis funciones, que es denunciar la corrupción de mi región. Pero el colmo ha sido que el JNE se preste para buscar la censura y la mordaza de los que no oponemos a la corrupción regional y de los que nos oponemos a la dictadura que se vive en mi región", señaló.

"Es increíble, se quiere limitar la libertad de expresión. Se dice que he vulnerado la neutralidad electoral, cuando en este mismo Parlamento, muchos parlamentarios han hecho comentarios en procesos electorales. El JNE, aquel que denuncié por dar 'me gusta' en Twitter a una publicación de candidato, me quiere censurar", agregó.

Según da cuenta el diario El Comercio, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 concluyó que el congresista César Combina infringió la neutralidad electoral al difundir publicaciones en su cuenta de Twitter y declaraciones en un medio local contra el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer